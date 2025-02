Francia asegura que la Unión Europea responderá a los aranceles de Trump

El anuncio de Donald Trump de la imposición de aranceles del 25% en el acero y aluminiono ha tardado en generar respuestas en Europa. Jean-Noel Barrot, ministro de exteriores de Francia, ha asegurado este lunes que la Unión Europea (UE) responderá a cualquier arancel que imponga Trump antes de advertir contra "un conflicto comercial" con el bloque.

En una entrevista realizada por la cadena francesa TF1, Barrot ha señalado que "no debemos tener duda alguna a la hora de defender nuestros intereses". "A nadie le interesa entrar en un conflicto con la UE", señala. No obstante, ha expresado que la imposición de estos aranceles "no es una sorpresa", ya que "es lo que Trump ya hizo en 2018; en esa época respondimos y ahora tenemos que responder de nuevo".

Así, ha recalcado que depende de la Comisión Europea "definir los sectores que serán objeto de estas réplicas, de estas medidas de represalia". "Nos ha asegurado que estaba lista para diseñarlas cuando llegara el momento, y el momento ha llegado", ha zanjado el titular de Exteriores francés.

Aranceles de Trump

Donald Trump ha anunciado la reinstauración de aranceles del 25% a las importaciones de acero y aluminio, afectando a todos los países sin excepción. Trump confirmó que la medida entrará en vigor hoy mismo y que, además, en los días siguientes, establecerá aranceles recíprocos para aquellos países que apliquen tarifas a productos estadounidenses. "Si nos cobran, les vamos a cobrar", sentenció el mandatario, aunque emplazó al martes o al miércoles para concretar esta decisión. Trump también adelantó que podría gravar la importación de chips semiconductores, productos farmacéuticos, petróleo y gas.

El presidente estadounidense ya anunció el pasado 1 de febrero aranceles del 10 por ciento sobre los productos de China y también aranceles del 25 por ciento para Canadá y México, aunque en estos dos casos ha suspendido su aplicación durante un mes tras alcanzar sendos acuerdos para el despliegue de fuerzas de seguridad en la frontera.

Tras esto, Pekín ha respondido con aranceles adicionales a productos estadounidenses por un valor estimado en 14.000 millones de dólares. Entre las represalias impuestas por el gigante asiático, se incluyen gravámenes del 15% sobre las importaciones de carbón y gas natural licuado, y del 10% sobre el petróleo crudo, maquinaria agrícola y automóviles estadounidenses.

Así afecta a España

Estos aranceles afectan de forma especial a España, que en los últimos 11 meses realizó ventas de casi 300.000 toneladas a Estados Unidos, según datos de la administración pública de Estados Unidos. Las estimaciones de la Administración Pública de Estados Unidos son que España ingresa unos 354 millones de euros al año.

En el mes de enero las ventas han sido de más de 64.000 toneladas, la mayor cantidad en el último año, lo cual ha generado ingresos de más de 60 millones de euros en tan solo un mes. No obstante, según ha publicado Bloomberg, los países más afectados serán Canadá, México y Emiratos Árabes.

