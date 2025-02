Más de 500 millones de euros en juego por el anuncio de Trump de aranceles a todas las importaciones de acero y aluminio

Donald Trump va a imponer aranceles del 25% sobre todo el acero y el aluminio que importa Estados Unidos, según ha asegurado el presidente este domingo, en la final del campeonato de fútbol americano celebrado en Nueva Orleans. Estas cifras podrían poner en peligro cantidades millonarias ya que España es el décimo exportador de acero a EEUU. Respecto al aluminio, ocupa la posición vigésimo octava. Hay incertidumbre entre las empresas españolas que exportan más de 500 millones de euros en acero y aluminio a Estados Unidos.

250.000 toneladas de acero a EEUU

El sector se pregunta cómo pueden repercutir los posibles aranceles de 25% al negocio, aunque viendo las cantidades exportadas y el dinero que mueve el mercado americano nos podemos hacer una idea. En el último año nuestro país mandó a Norteamérica 250.000 toneladas de acero, que en dinero supusieron 371 millones de euros. Desde Siderex, la Asociación Clúster de Siderurgia, nos reconocen la preocupación de "cómo pueda afectar a sus exportaciones". La apertura de nuevos aranceles "va a impactar de manera negativa, es preocupante" cuenta Adolfo Rey, director de la Federación Vizcaína de Empresas del Metal.

El aluminio, también afectado

El aluminio también mueve millones de euros. En concreto 130 millones durante 2024. Dada la importancia de este metal EEUU, Daniel Lainz, director General de Cortizo, asegura que "estos aranceles no son sostenibles en el tiempo porque Estados Unidos no es autosuficiente". De momento, no hay nada seguro pero desde el sector, a través de un comunicado de UNESID, piden que se reactiven las negociaciones entre la Unión europea y Estados Unidos cuanto antes.

El anuncio de Trump

"Es muy simple: si nos cobran, nosotros les cobramos (..) Si nos están cobrando el 130 % y nosotros no les cobramos nada, eso no funcionará así", dijo Trump a los medios cuando fue preguntado por los aranceles recíprocos. En ese sentido, el republicano dijo que estos aranceles se pondrán en práctica "casi inmediatamente" para "todos los países".

Con respecto a los aranceles al acero y el aluminio, Trump dijo que anunciará la medida y dará más detalles este lunes.

Durante su primer mandato (2017-2021) Trump impuso aranceles del 25% al ​​acero y del 10% al aluminio, pero luego otorgó cuotas libres de impuestos a varios socios comerciales, incluidos Canadá, México y Brasil.

