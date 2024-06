El plan de Alemania para reclutar a 5.000 jóvenes cada año: "Preparados para la guerra en 2029"

Parecían solo alarmas del ministro de Defensa alemán, pero parece ser que el servicio militar obligatorio está cada vez más cerca de aplicarse en el país germano. Las elecciones europeas han puesto sobre la mesa la necesidad de que el bloque comunitario se defienda ante una Rusia cada vez más fuerte y que lleva dos años anexionando Ucrania. Boris Pistorius ha presentado este miércoles su plan para recuperar el reclutamiento obligatorio.

Sus intenciones pasan principalmente por aumentar de capacidad un ejército que necesita rearmarse para protegerse frente a las posibles injerencias exteriores. La Bundeswehr -el ejército alemán- estaba compuesto en 2023 por 180.000 militares. En el país muchas voces pedían más personal de forma urgente. El ministro de Defensa intenta poner solución al problema obligando a los más jóvenes al servicio militar.

Advierte al mismo tiempo que el plan no nace de una estrategia propia, sino que es una "necesidad" porque Alemania "tiene que estar preparada para la guerra en 2029". Alerta de que de Putin "puede atacar la OTAN en cinco años". Sus ataques en Ucrania no cesan, pese a las fortalezas del ejército de Volodímir Zelenski que lucha para no perder más territorios -Donetsk, Lugansk y Crimea ya han sido administradas ilegalmente por el líder del Kremlin-.

La idea de Pistorius es que los jóvenes de 18 años sean llamados al servicio militar. Quiere informales a través de un cuestionario de su voluntad y capacidad para ir al frente de batalla en caso de movilización. En caso de que sean seleccionados, los jóvenes tendrían que realizar una entrevista durante la segunda fase del proyecto. También pretende crear más capacidad adicional.

40.000 candidatos serán llamados al comienzo del servicio

Otro apartado del plan del ministro de Defensa alemán es que unas 400.000 varones hagan el cuestionario anualmente. Según las estimaciones del departamento, una cuarta parte de ellas podrían manifestar algún tipo de interés en realizar el servicio militar obligatorio.

Su objetivo es llamar a unos 40.000 candidatos en un principio para hacer las pruebas y luego ampliar la cifra conforme aumente la capacidad de la plantilla para conseguir más reclutas. En Alemania, el servicio desapareció en el año 2011 y muchas de esas infraestructuras que se utilizaban para realizar las actividades se eliminaron. Ahora, el país quiere reutilizarlas para que los más jóvenes hagan las pruebas.

Como hemos mencionado, la Bundeswehr se compone de unos 180.000 militares. Sin embargo, tiene capacidad para reclutar a una horquilla de entre 5.000 y 7.000 candidatos. Con el proyecto anunciado, se pretende que los seleccionados desarrollen el servicio en un espacio de tiempo que va de 6 a 12 meses.

¿Qué piensan los alemanes del servicio militar obligatorio?

Un 52% de los alemanes aprueban el proyecto. Desde la población del país se recibe con aprobación la idea, aunque no sucede lo mismo entre las altas esferas gubernamentales. Los partidos políticos no tienen tan claro que sea una buena idea, incluso Pistorius ve resistencia dentro de la coalición que lidera en Berlín.

Su partido no apoya de forma unánime la vuelta al servicio militar obligatorio. Hace un año el ministro de Defensa empezó a hablar de la importancia de la leva. Olaf Scholz, el primer ministro del país, rechazó el proyecto en un principio pero poco a poco ha ido acogiéndolo. Eso sí, le propuso como condición a Boris Pistorius que se anunciase el plan tras la celebración de las elecciones europeas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com