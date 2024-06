¿Es probable que se recupere la 'mili' en Europa? "Tenemos que ponernos el chip y darnos cuenta del mundo en el que vivimos"

El Servicio Militar Obligatorio en España, popularmente conocido como 'mili' dejó de ser obligatoria en marzo de 2001, bajo el gobierno de José María Aznar. Sin embargo, durante los últimos meses, se ha reabierto el debate sobre su restauración en varios países europeos. Especialmente, tras el tenso clima de crispación entre Rusia y Occidente.

El director general de comunicación del Parlamento Europeo, Jaume Duch, ha hablado con Antena 3 Noticias sobre la probabilidad de que vuelva la mili a algunos países de la Unión Europea. Lo ha hecho durante el debate digital '¿Lo Hablamos?' de cara a las elecciones europeas que se celebran el próximo domingo 9 de junio en España.

Duch destaca la importancia de ir a votar durante estos comicios porque "nos jugamos más que hace unos años" y pone de ejemplo que ahora hay una guerra en suelo europeo. "Europa puede ser más frágil si no nos ocupamos de ella (...) si no nos preocupamos de mantener lo conseguido, volveremos para atrás", advierte.

También asegura que la amenaza del presidente ruso, Vladimir Putin "es real" y que está amenazando a los países occidentales, en concreto a la UE o a Estados Unidos. "Nos está amenazando desde la guerra clásica y además nos ataca por otras vías como la guerra de la desinformación", lo que denomina la "guerra moderna".

"Tenemos que elegir cómo queremos defendernos"

"Es ahí donde nos está metiendo y por eso tenemos que elegir cómo queremos defendernos. A no ser que lo que queramos sea no defendernos, entonces en unos pocos años, no tendremos ni democracia, ni libertades, ni progreso, ni paz, ni nada parecido a lo que tenemos ahora", opina.

Respecto a las 'fake news', la Unión Europea ha elaborado leyes: "A la desinformación se le combate con información...", dice el director de comunicación Jaume Duch.

El debate de la 'mili' reabierto en Europa

Alemania abrió el debate sobre recuperar el servicio militar obligatorio entre los jóvenes a finales de 2023. El Ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, apostaba por recuperar el servicio militar obligatorio y comenzó a estudiar posibles fórmulas -como la sueca- tras calificar de "error" el fin de la 'mili'.

"El servicio militar obligatorio se suspendió en Alemania en 2011 tras 55 años vigente (...) entonces había motivos para suspender el reclutamiento obligatorio. Echando la vista atrás fue un error", expresaba Pistorius.

Sin embargo, semanas después el ministro de Justicia alemán se mostró en contra de recuperar la mili por su impacto en la economía y en el mercado laboral de los jóvenes: "Si lo restableciéramos y llamáramos a filas a cientos de miles de jóvenes, quedarían apartados del mercado laboral", sostuvo.

También Reino Unido defendió la postura de recuperar la mili. El primer ministro Rishi Sunak considera que realizarlo otorga "habilidades y oportunidades" que en última instancia "transformen sus vidas". En este caso, fue la oposición quien estuvo en contra de recuperarla, pero las cartas ya están encima de la mesa.

Dinamarca decide ir más allá: más gasto militar, ampliar la duración de la 'mili' e incorporar a más mujeres (hasta ahora, pueden realizar este servicio de forma voluntaria, mientras que los hombres pueden ser convocados en función de un sistema de sorteo).

"No tenemos ninguna duda de que una mayor igualdad creará una defensa más moderna y diversa", aseguraba hace unos meses la primera ministra, Mette Frederiksen.

España opta por cambiar el reglamento de los reservistas

Sin ir más lejos, en España, hace unas semanas el Partido Popular propuso hacer cambios en el acceso al Reglamento de los Reservistas de las Fuerzas Armadas con la finalidad de evitar la discriminación que sufren las mujeres por haber estado excluidas del Servicio Militar Obligatorio y estimular la entrada de los jóvenes.

¿Habrá mili obligatoria en la UE?

Jaume Duch quiere manifestar la importancia de estar prevenidos: "Tenemos que ponernos el chip y darnos cuenta del mundo en el que vivimos y si no es el que nos hubiera gustado, no quiere decir que no esté ahí". La invasión de Ucrania, la guerra en la Franja de Gaza, las 'guerrillas', etc.

"En Alemania, Suecia, Finlandia hay discusión política sobre restaurar el servicio militar o, en países en los que todavía existe, reforzarlo, ampliarlo a las mujeres, darles más meses. ¿Por qué? Porque son países que ven cerca lo que significa tener una potencia al otro lado que cualquier día puede decidir invadirte... lo ha hecho con Ucrania, con Georgia... ¿quién dice que dentro de unos años, si no nos preparamos, no lo va a hacer con Polonia? Y A partir de ahí, ¿qué es lo que va a pasar?", comenta Duch.

"Lo ha hecho con Ucrania ¿quién dice que no lo va a hacer con Polonia?"

"Hemos vivido 70 años en los que el peligro no estaba ahí, además hemos tenido a Estados Unidos detrás, defendiéndonos. Ahora el peligro sí existe y Estados Unidos hoy está y a lo mejor mañana no... si queremos seguir siendo quienes somos, tendremos que empezar a tomárnoslo en serio", dice para finalizar la charla en el programa '¿Lo Hablamos?' de Antena 3 Noticias.

