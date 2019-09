El cachorro, de apenas ocho meses de edad, se encontraba en el jardín familiar mientras los niños intentaban cambiarle el plato del agua. En ese momento, el animal observó cómo una serpiente se acercaba a los pequeños, que eran ajenos a la situación. Se abalanzó sobre el reptil para protegerlos, sufriendo a cambio múltiples mordeduras de la conocida como 'serpiente de coral', una especie venenosa común en el sur de Florida.

El animal sufrió cuatro mordeduras y, aunque los veterinarios intentaron hacer todo lo posible por salvarlo, no lo consiguieron.

Según publica 'The Independent', el tratamiento que el cachorro necesitaba superaba los 1.000 dólares, un precio que la familia, que ya consideraba al animal un miembro más de la familia, no podía permitirse. Por eso, decidieron abrir una página web de recaudación de fondos para cubrir los gastos de la operación. Aunque enseguida se llegó al dinero estipulado, el perro no aguantó y falleció al día siguiente.

Gary Richardson, el padre de los niños, recuerda el ataque como un momento traumático y añade que la familia siempre le estará agradecida, ya que ha salvado la vida de sus hijos. Además, aprovecha este incidente para animar a la gente a adoptar pitbulls, describiéndolos como 'los animales más 'leales y cariñosos'.