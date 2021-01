Un piloto amenaza con parar el vuelo y expulsar a varios seguidores de Donald Trump

Un piloto de un vuelo de la compañía American Airlines que realizaba el trayecto desde Washington DC a Phoenix amenazó con parar el avión y expulsar a varios pasajeros del avión si no se comportaban. A través de los altavoces el aviador pidió a los turistas, seguidores de Donald Trump, que mantuvieran la calma y dejaran de molestar al resto de personas. "Es un vuelo de cuatro horas y media hacia Phoenix. No me importa dejar este avión en medio de Kansas y arrojar a la gente, no me importa. Lo haremos si eso es lo que hace falta. Así que compórtense, por favor".

Una turista grabó la secuencia ante la incredulidad de lo que estaba ocurriendo. En el documento gráfico se puede observar como varias personas gritan "Estados Unidos" y "lucha por Trump". Mindy Robinson, otra pasajera que también viajaba en el mismo vuelo, confirmó que cuando los seguidores del Donald Trump comenzaron a corear su nombre, el aviador les avisó que los expulsaría si no obedecían "todas y cada una de sus reglas". Precisamente, este incidente sucedió dos días después del asalto por parte de un grupo de 'trumpistas' al Capitolio de Estados Unidos.

La compañía defiende la actuación del piloto

La compañía aérea ha emitido un comunicado en el que defiende la actitud del piloto para evitar que la situación se descontrolara. Además, la aerolínea explica que algunos pasajeros incluso se negaron a cumplir con la obligación de llevar puesta la mascarilla durante el vuelo. "El piloto hizo un anuncio enfatizando la importancia de seguir las instrucciones de los miembros de la tripulación y cumplir con las políticas obligatorias de cubrirse la cara".