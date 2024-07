Pillada épica: pide la baja por enfermedad y se encuentra con su jefe en el mismo avión destino Bangkok

Con la llegada del verano, pedir días libres se convierte en una necesidad para muchos empleados. Sin embargo, este proceso puede llevar a situaciones inesperadas, como le ocurrió a Grace, una mujer que decidió pedir un día por enfermedad para poder tomar un vuelo. La sorpresa llegó cuando se encontró con su jefe en el mismo avión, lo que terminó desencadenando una serie de eventos que rápidamente se hicieron virales en las redes sociales, especialmente en TikTok.

Sorpresa en el avión

Grace creía haber tenido suerte al poder tomarse un día libre, pero lo que no esperaba era que su plan se viera frustrado de una manera tan inesperada. Al subir al avión, descubrió que su jefe también estaba a bordo. "Me pedí un día por enfermedad y he acabado en el mismo avión que mi mánager", compartió en su cuenta de TikTok. La situación se volvió aún más surrealista cuando su jefe, sin dudarlo, se tomó un selfie con ella y se lo envió por WhatsApp.

Estas fueron las reacciones en redes sociales

El video de Grace no tardó en volverse viral, ya que en muy poco tiempo acumuló más de un millón de reproducciones. Los comentarios tampoco se hicieron esperar, ya que muchos usuarios acabaron compartiendo su asombro y humor ante la situación. "Me moriría de la vergüenza y dimitiría" y "que me meo con el jefe mandándole una foto" fueron algunas de las reacciones más comunes entre los seguidores de la tiktoker.

Un final aún más inesperado

A pesar de lo embarazoso del encuentro, la historia tuvo un desenlace positivo. Según Grace, tanto ella como su jefe terminaron riéndose de la situación. "Fuimos a Bangkok juntos. Así que nos apoyamos mutuamente", comentó en sus videos. La anécdota no solo fortaleció su relación laboral, sino que culminó en una inesperada dimisión conjunta. Grace explicó que su jefe resultó ser "supermajo" y terminaron "dimitiendo los dos".

