La periodista española Ruth Baza, una de las mujeres que denunciaron a Depardieu por agresión sexual

El actor mejor pagado de Francia, Gerard Depardieu, ha sido condenado por agresión sexual durante un rodaje. La condena es de 18 meses y no tendrá que ir a la cárcel. Pero tiene más acusaciones pendientes. Este caso ha sido el símbolo del movimiento 'Me Too' francés. Porque podría haber una veintena de casos. Una de ellas es la periodista española Ruth Baza, que lo acusa de haberla agredido sexualmente hace 28 años.

Baza lo denunció por una supuesta agresión sexual cometida en 1995 cuando acudió a París a entrevistar al actor. La periodista declaró al diario 'La Vanguardia' que el actor comenzó besarla "con frenesí" y a tocarla sin su consentimiento. "Desconecté de mi cuerpo porque me había invadido", acusándolo también de penetrarla con los dedos.

"Me abrazó, era muy alto y fuerte, y yo muy delgada, no podía huir, me tenía atrapada. Me besó en los labios profundamente, y después en la cara con frenesí, me besó una y otra vez. De repente noté su mano en mi pecho y después en la entrepierna, no podía moverme, desconecté de mi cuerpo porque me había invadido. No sentía nada, solo recuerdo el olor a alcohol y nicotina en mi boca, no sé cuánto duró", relató.

La sentencia priva a Depardieu de sus derechos civiles e inscribe su nombre en la lista de delincuentes sexuales. Era el primer juicio por agresión al que se enfrenta el actor, pero hay un veintena de mujeres que le acusan de delitos similares.

Condenado por agresión sexual

Los hechos juzgados se remontan a la grabación de la película "Les Volets Verts" ("Las persianas verdes") del director Jean Becker en 2021. Las demandantes son una decoradora de 54 años, identificada únicamente como Amélie, y una asistente de dirección de 34.

A ambas las acorraló y manoseó y les prodigó todo tipo de comentarios e insinuaciones obscenas. La fiscalía asumió desde el principio como verosímiles las acusaciones de las víctimas , así como la de otros testigos. El actor, de 76 años, negó los abusos y aunque reconoció ante el tribunal que: "Soy vulgar, grosero, malhablado, lo acepto" también añadió que no toco a las demandantes. El fiscal destacó la falta de arrepentimiento del acusado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com