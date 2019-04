Esperanza y escepticismo ante el alto el fuego en Siria acordado entre Rusia y EEUU

Varias zonas de Siria han sido blanco de bombardeos y del disparo de cohetes, sin que por el momento se hayan registrado víctimas, pese a la entrada en vigor de un alto el fuego en todo el país, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos.

La ONG apuntó que hubo ataques aéreos de aparatos no identificados contra las localidades de Tayeba al Imam y Kaukab, en el norte de la provincia de Hama (centro), así como en los pueblos de Al Shaquif y Al Mansura, en el norte y el noroeste de Alepo (norte).

Además, hubo disparos de proyectiles por parte de las fuerzas gubernamentales contra áreas de Duma, Beit Naim y Jan Shieh, en las afueras de Damasco. Los efectivos del régimen también lanzaron cohetes contra el pueblo de Hreitan, en el norte de Alepo, y contra el barrio de Masaken Hanano, en la capital homónima de la provincia.

Los rebeldes sirios no se fían del alto al fuego. Creen que no habrá sanciones previstas para Bashar al-Assad si este no cumple con lo acordado y sigue atacando objetivos civiles. Se quejan también de que solo se hable de ayuda humanitaria de determinadas ciudades como Alepo y no se contemple un levantamiento total del cerco.

En el amplio puzle de grupos de oposición entrarían en ese alto el fuego el ejército libre, las fuerzas de Siria democrática, el ejército del Islam o la brigada AL Tauhid. Ahrar Al Sham, los hombres del Levante, ya han criticado el acuerdo: "Este pacto solo sirve para fortalecer al régimen".

Con más de cien muertos durante el fin de semana el pacto no incluye a Daesh y la antigua filial de Al Qaeda. En una visita a una mezquita a las afueras de Damasco, el presidente sirio ha afirmado que recuperará la regiones en manos de los terroristas.