'Patria y Vida' la canción de Gente de Zona que ha desencadenado polémica en Cuba

'Patria y Vida', canción de protesta que ha levantado ampollas en Cuba. El tema, que se acerca ya a los dos millones de reproducciones en Youtube en tan solo una semana, se ha considerado como una provocación al gobierno socialista de Cuba.

Grabado en La Habana y Miami, en el videoclip de 'Patria y Vida' intervienen desde Florida el dúo Gente de Zona, los cantautores Descemer Bueno y Yotuel Romero y en Cuba los raperos Maykel Osorbo y El Funky.

Esta canción elaborada por raperos cubanos se ha vitalizado en redes, ha desencadenado una respuesta oficial en La Habana y ha polarizado la lucha cultural que ya había en Cuba. La viralización de la canción ha provocado que el presidente, Miguel Díaz-Canel, haya reaccionado al igual que periódicos del país y demás clase política.

Refranes con críticas políticas en los que los raperos cantan que "el pueblo se cansó de seguir aguantando" y que espera "un nuevo amanecer". Esto cambia la histórica consigna de la revolución cubana, 'Patria o Muerte', acuñada en 1960 por Fidel Castro. El videoclip alude a iconos patriotas como José Martí y al más reciente y disidente Movimiento San Isidro, con imágenes de la manifestación con al menos 300 artistas independientes el 27 de noviembre pasado en ciudad de La Habana.

Como se mencionaba anteriormente, Miguel Díaz-Canel, presidente del país reaccionó en numerosas ocasiones en contraofensiva a artistas cubanos, "tu canto provocador ni me asusta, ni me advierte; sé que mientras el sol fuerte de la dignidad irradie, aquí no se rinde nadie, Socialismo, Patria o Muerte", dice una estrofa de la décima de Tomasa Quial, una popular poeta repentista elogiada por el presidente. Días antes, Díaz-Canel también había comentado sobre otro acerbo cultural cubano, Silvio Rodríguez, donde dijo que "así se canta a la Patria".

El politólogo Rafael Hernández denuncia que esto es producto de “una derecha recalcitrante" y que “ninguna canción va a producir una situación de inestabilidad en este país”. Al mismo tiempo que María Isabel Alfonso, experta en cultura cubana del St.Joseph’s College de Nueva York, critica las reacciones del Estado dado que “es una ratificación de que hasta ahora el gobierno cubano no ha sido capaz de adoptar una posición de tolerancia hacia manifestaciones artísticas que critiquen las fallas del modelo actual”

El autor de 'Patria y Vida' en el Congreso de España

El autor de 'Patria y Vida' será recibido hoy 25 de febrero en el Congreso de España por PSOE, PP y Ciudadanos. Estarán con los principales partidos políticos de nuestro país Yotuel Romero y Javier Larrondo, Presidente de Prisoners Defenders.

Esta visita servirá para tratar la situación de los derechos humanos en Cuba denunciada por los grupos artísticos de Cuba que apoyan y han participado en la creación de la canción 'Patria y Vida'. Además, las organizaciones de derechos humanos europeas e internacionales necesitan un diálogo constructivo sobre las diversas formas de afrontar la necesidad de cambios que atraviesa Cuba, así como el papel de España y la Unión Europea en dichos cambios.

¿Qué es Prisoners Defenders?

Prisoners Defenders International Networ es un grupo independiente de estudio, análisis y acción jurídica, que cuenta con la colaboración de sociedad civil, grupos disidentes y familiares de los presos políticos para recabar información y promocionar los derechos humanos.

Cuban Prisoners Defenders, sección dedicada en exclusiva a Cuba es una asociación registrada legalmente con base en Madrid, España. Su foco de acción es la promoción y la defensa de los derechos humanos y los valores democráticos. Los trabajos de Prisoners Defenders son adoptados por numerosas instituciones y son enviados, entre otros, a Organización de las Naciones Unidas, Organización de Estados Americanos, Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Civil Rights Defenders, Parlamento Europeo, Congreso y Senado de los Estados Unidos y Gobierno de España... entre una lista interminable de instituciones y organismos de igual relevancia.

A duras críticas, duras responsabilidades

Actualmente Cuba se encuentra en un momento en el que la sociedad civil ha incrementado las demandas en los últimos meses debido a la llegada de internet a la isla, apenas popularizado en 2018.

Los raperos entonan el "se acabó". Después de 60 años se ha trancado el dominó”, rematan, utilizando el emblema del juego de mesa tan popular entre los cubanos. Los mismos, critican la dolarización de la economía en plena crisis. En Miami la canción y el video se recibió con aprobación y entusiasmo, pero en Cuba despierta reproches a artistas que se hicieron famosos en su país natal antes de comenzar a criticarlo desde otro lugar.

Gente de Zona ofreció un concierto en Cuba en 2018 en una abarrotada Ciudad Deportiva de La Habana, donde los músicos saludaron públicamente la presencia de Díaz-Canel. Después de esto, viajaron a Miami y fueron muy criticados. En algunos casos se pidió hasta expulsión y cancelación de conciertos, lo que los motivó a radicarse en Florida.

El director del Instituto de investigaciones Cubanas de la Universidad Internacional de la Florida.e la Universidad Internacional de la Florida declara que "la controversia sobre el video Patria y Vida revela que las heridas entre los cubanos residentes en la isla y en el exterior, siguen abiertas”. Además, se observa que aunque algunos de los músicos involucrados se han movido en las dos orillas, los “límites ideológicos entre Miami y La Habana se han afincado nuevamente”