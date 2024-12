Sara Sharif fue hallada muerta con quemaduras y fracturas: su padre y madrastra, condenados a 10 años por asesinato

La Policía encontró el cuerpo de Sara bajo una manta en una litera en su casa en Woking, al suroeste de Londres, el 10 de agosto de 2023. La niña presentaba quemaduras, fracturas óseas y mordeduras. La autopsia reveló que murió por la paliza y malos tratos recibidos. Junto al cuerpo de Sara había una nota manuscrita de su padre que decía: "Juro por Dios que mi intención no era matarla. Pero la perdí". Los forenses concluyeron que a Sarah le habían quemado con una plancha. Tenía además " marcas de mordeduras humanas", cinco en el brazo izquierdo y una en la cara interna del muslo. Las lesiones en los tobillos sugerían que le habían echado agua hirviendo sobre los dos pies . Y concluyen que estuvo atada durante varios días.

El padre Urfan Sharif, huyó a Pakistán y desde allí llamó a la Policía británica para decir que la había matado. "He matado a mi hija. La castigué legítimamente y murió". Ese fue su mensaje, también añadió que la había "golpeado demasiado".

"Un trato atroz, brutal"

El padre y la madrastra fueron detenidos. Ahora en el juicio han sido declarados culpables del asesinato de Sara. El jurado ha escuchado detalles desgarradores del trato que recibió la pequeña antes de ser asesinada. La fiscal aseguró que en sus últimas semanas de vida Sara Sharif recibió "un trato atroz, brutal" .

Urfan Sharif, de 43 años, y su esposa Beinash Batool, de 30, han sido juzgados en el tribunal londinense de Old Bailey . Siempre han negado el asesinato. Pero el jurado les ha condenado. El hermano del padre y tío de Sara, Faisal Malik, de 29 años, ha sido declarado inocente pero culpable de permitir la muerte de la niña.

Cuando Urfan Sharif dijo en esa llamada: 'Le di una paliza', no estaba ni de cerca describiendo la violencia y los abusos físicos que Sara había sufrido. Lo peor que no solo en el momento de su muerte, sino repetidamente, a lo largo del tiempo, detalló el fiscal. "Sara no sólo había recibido una paliza. En las últimas semanas de vida había recibido un trato atroz, brutal", concluyó. El fiscal expuso que la violencia contra Sara se había normalizado tanto que nadie se inmutaba cuando ella aparecía con moratones en una barbacoa familiar.

Los condenados habían huído

Los tres condenados habían huido del Reino Unido con destino a Islamabad, la capital paquistaní. Pero la policía de ese país los localizó tras una exhaustiva búsqueda y los devolvió al Reino Unido, donde fueron detenidos nada más pisar el aeropuerto de Gatwick, en Londres.

En el juicio se mostró un vídeo en el que Sara cantaba y bailaba a pesar de los múltiples huesos rotos y quemaduras de hierro en las nalgas. Soñaba con ser una princesa y como en los cuentos con un final feliz.

