La OTAN y la UE alertan sobre el tráfico de armas en Ucrania

Existe el gran temor de que grupos criminales se estén haciendo con el control de muchas de las sofisticadas armas que se están enviando hasta Ucrania y que las estén sacando del país y reconduciéndolas al mercado negro de Europa.

Desde el inicio de la guerra en Ucrania sus aliados se han comprometido en enviar hasta 10.000 millones de euros en material militar, desde municiones de todo calibre, metralletas, pistolas, lanzacohetes, misiles con tecnología avanzada o blindados, entre los que se incluyen tanques, pero también artillería mecanizada, etc.

Varios estados miembros de la OTAN han intentado que Kiev realice un inventario detallado de todos esos envíos o que desarrolle un sistema de seguimiento que permita tener algo parecido a una trazabilidad de las armas. Algo que, según el Financial Times, Ucrania ya llevaría algún tiempo tratando de implementar.

El delicado asunto de qué va a suceder con todo el arsenal que se ha enviado a Ucrania tras la invasión rusa fue tratado en una reunión de ministros del interior de la UE hace pocos días. "Es complicado evitar el tráfico o el contrabando: no lo logramos en la Guerra de los Balcanes y probablemente no lo evitaremos en Ucrania", dijo la ministra de defensa checa, Jana Cernochova, a los periodistas en Praga la semana pasada. Aseguró que confiaba que los países que están realizando esas entregas de armas estuvieran tomando también medidas para rastrearlas, aunque también comentó que no creía que fuera posible el rastreo de cada una de forma individualizada.

Ya se avisó hace un mes del descontrol

El pasado mes de mayo especialistas ya advirtieron de la posibilidad del descontrol de ese arsenal. "Hay un riesgo muy importante relacionado con la proliferación de armas en Ucrania, especialmente ligeras y de pequeño calibre", subraya Nils Duquet, director del Flemish Peace Institute. Desde otros sitios afirman que, aunque este apoyo a Ucrania es "comprensible", es indispensable evaluar las "consecuencias en materia de seguridad" de esa transferencia de armamento, según el Stimson Center, un think tank estadounidense.

El riesgo de desvío de armas está lejos de ser ficticio. Tras el hundimiento de la Unión soviética, muchas armas fueron desviadas hacia otros países y otras zonas de conflicto. En 2014, año de la primera invasión de Ucrania por Rusia en este siglo, se produjo el saqueo de varios depósitos de armas y municiones ucranianas, especialmente en el este y en Crimea.

En total, al menos 300.000 armas ligeras y de pequeño calibre fueron robadas entre 2013 y 2015, según el proyecto de investigación Small Arms Survey (SAS) del Instituto de altos estudios internacionales y de desarrollo de Ginebra. Sólo 4.000 fueron encontradas después.