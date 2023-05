Los opositores de la Legión de la Libertad de Rusia: "Las autoridades rusas no están preparadas en la frontera"

Muestran su orgullo ante la hazaña realizada. Los combatientes rusos contrarios al presidente Putin aseguran que llegaron a penetrar 42 kilómetros en territorio ruso.

"Una vez más, al cruzar la frontera de la Federación Rusa hemos visto que el ejército y las autoridades políticas rusas no están preparadas para esto", asegura Denis Kapustin, el líder del Cuerpo de Voluntarios Rusos, una de las dos formaciones de voluntarios que han participado en la incursión, en una rueda de prensa celebrada en un claro del bosque en el norte de Ucrania, cerca de la frontera con Rusia.

Para ese comandante, identificado por la agencia ucraniana Ukrinform como "Denis White Rex", el éxito de la incursión demuestra la incapacidad de Rusia para defender la frontera. "Nuestros planes futuros son nuevos territorios de la Federación Rusa, en los que definitivamente ingresaremos", afirma Kapustin. "Tenéis que tener un poco de paciencia", asegura a los periodistas congregados.

70 bajas, según Moscú

El día anterior, el martes 23 de mayo, la Defensa rusa afirmó que había derrotado a esos militantes que atacaron la región fronteriza rusa de Belgorod con vehículos blindados, matando a más de 70 "nacionalistas ucranianos" y empujando al resto hacia Ucrania.

Los combatientes han posado para una gran multitud de reporteros reunidos, blandiendo armas y sosteniendo pancartas de cada grupo. Según sus líderes, la incursión de Belgorod fue el primer paso y muestran su convencimiento de que realizarán más en territorio ruso en un futuro próximo. Moscú advierte a Ucrania de que responderá "con suma dureza" ante nuevas incursiones fronterizas como la del lunes.

Surgen durante la guerra

Los grupos se establecieron durante la invasión de Rusia a Ucrania y atrajeron a combatientes voluntarios rusos que querían luchar contra su propio país junto a Kiev para derrocar al presidente Vladimir Putin. Ése es su objetivo final. Su incursión estuvo alejada del epicentro de los combates en la región oriental del Donbás, a unos 160 kilómetros de las líneas del frente en la región de Jarkov.

Preguntado sobre las armas y vehículos que utilizaron, el comandante Kapustin responde: "En particular, no usamos ningún Humvee en nuestra misión. Utilizamos los vehículos que logramos asaltar en nuestras operaciones anteriores, por así decirlo. Sí hay muchos vehículos estadounidenses de combate que han sido capturados por las fuerzas rusas que luchaban en Bajmut. Van y vienen. Esos vehículos blindados se pueden comprar en el mercado negro, así como en el mercado privado. Esto no es nada que sea secreto".

La operación podría haber obligado al Kremlin a desviar tropas de las líneas del frente a la frontera -adonde están enviando a jóvenes reclutas del servicio militar obligatorio-, mientras Kiev prepara una gran contraofensiva, según apuntan numerosos analistas militares. Aunque el gobierno ucraniano ha negado cualquier papel o apoyo en esa incursión, los expertos creen que hubo algún tipo de coordinación con las fuerzas armadas de Ucrania mientras se preparan para intentar recuperar territorio.