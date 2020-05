La OMS zanja el debate sobre el origen del coronavirus tras las insinuaciones de EEUU

EEUU sigue manteniendo que tiene pruebas de que el coronavirus se creo en un laboratorio de Wuhan, en China. Varios informes científicos habían descartado esta opción y ahora es la OMS quien zanja el debate.

"El coronavirus circula de forma ancestral entre los murciélagos, es algo que sabemos basándonos en la secuencia genética de este virus. Lo que necesitamos entender es cuál ha sido el animal que actuó como intermediario, es decir que fue infectado por los murciélagos y lo transmitió al humano", señaló la jefa del Departamento de Enfermedades Emergentes de la OMS, María Van Kerkhove. Cuando se produjeron los primeros contagios, el animal señalado como origen del coronavirus fue el pangolín, pero parece que los expertos no lo tienen claro.

Mientras, y en línea con la postura crítica contra China, el secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, aseguró que el gobierno cuenta con "una enorme cantidad de pruebas" que confirmarían que el coronavirus se ha fabricado. Para mantener este argumento también se basan en los propios informes de la OMS, que aseguran que China no les dejó acceder a Wuhan hasta dos meses después del inicio del coronavirus.

Este lunes, Donald Trump ha dicho estar convencido de que EEUU tendrá una vacuna contra el coronavirus antes de que finalice el año 2020, además el mandatario ha vuelto a revisar la cifra de muertes que el COVID-19 dejará en EEUU, esta vez al alza y el trágico número llega hasta un mínimo de 80.000 fallecidos.

Preguntado por si quiere tener la vacuna antes que cualquier otro país, Donald Trump respondió: "No me importa, solo quiero conseguir una vacuna que funcione. Si otro país la consigue antes, me quitaré el sombrero".