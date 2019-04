Un niño de 11 años pide ayuda para encontrar el móvil con los recuerdos de su madre fallecida: "Busco los audios en los que mi mamá me decía que me amaba"

cáncerMiguel Retamar es un niño argentino de 11 años que hace tan solo cinco meses perdió repentinamente a su madre, tan sólo tres semanas después de ser diagnosticada de cáncer.

Tras este golpe que le ha dado la vida, del que intenta sobreponerse con la ayuda de su abuela y de su tío porque no tiene padre, el pequeño pide ayuda desesperadamente. Perdió el móvil con todos los recuerdos de su madre cuando acompañaba a su abuela al banco a cobrar la pensión de jubilación.

En el aparato, según explican tanto él como la abuela entre lágrimas, estaban las fotografías de ella y de los dos juntos y los audios que le enviaba su madre diciéndole que le quería cuando no le podía ver porque estaba trabajando.

"El que lo tenga que lo devuelva, aunque se lo tengamos que pagar"

"Ese teléfono es muy importante para mí porque tengo muchos recuerdos de mi mamá. Si fuera por el celular solamente, me compro otro, pero no es el valor del dinero sino el sentimental", explica el pequeño en su intento de que alguien encuentre el teléfono, un Samsung J1 negro, y se lo devuelva. "Busco los audios en los que mi mamá me decía que me amaba", añade en una entrevista en un medio nacional.

La abuela del niño, y madre de la fallecida, señala que "Miguel se desesperó mucho en el banco cuando se dio cuenta que no tenía el móvil". "Por favor que el que lo tenga lo devuelva, aunque se lo tengamos que pagar", no duda en ofrecer la mujer: "El teléfono no vale nada pero para el niño vale mucho porque son todos los recuerdos que tiene de su madre".

Por eso, además de la petición en Facebook, ambos han concedido entrevistas a varias televisiones con la esperanza de que alguien encuentre ese teléfono o que quien lo tenga lo devuelva.

Si tienes algún algún dato sobre el móvil de Miguel, comunícate a través de los siguientes números argentinos: 155612408; 154593165 o 4215938.