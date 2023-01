Un niño de 7 años muere y su madre resulta gravemente herida tras ser atacados por cuatro perros

Un niño de siete años ha fallecido por las graves lesiones que sufrió tras ser atacado por cuatro perros en Fort Hall (Idaho), en Estados Unidos. El ataque tuvo lugar el pasado 21 de enero y en él también resultó herida la madre del menor mientras intentaba salvar la vida del pequeño.

Según los investigadores, ella se colocó sobre el menor a modo de escudo para evitar los zarpazos y mordiscos de los canes.

La Policía de Fort Hall recibió el aviso sobre las 17:30 horas y rápidamente se trasladó hasta el lugar. A su llegada comprobaron que las dos víctimas ya estaban siendo atendidas por varios médicos en una ambulancia.

Minutos después tanto la madre como el pequeño fueron trasladados al Portneuf Medical Center en Pocatello, a 32 kilómetros de donde ocurrió la agresión. Lamentablemente el niño murió al llegar al hospital.

Los perros, que eran de raza rottweilers y mestizos, fueron sacrificados por la Policía de Fort Hall.

La madre se lo encontró con los perros sobre él

La CNN ha detallado que las víctimas vivían en una casa cercana a la propiedad donde ocurrieron los hechos. El pequeño salió de su domicilio y tras unos minutos sin regresar, su madre decidió salir en su busca. Al salir de la vivienda encontró a su hijo con los cuatro animales encima.

Según la cadena los dueños de los canes, que no se encontraban en la propiedad cuando sucedió el ataque, han sido citados por las autoridades por 15 violaciones de la Ordenanza de Animales de las Tribus. Se les acusa de no tener a los perros vacunados contra la rabia y de no contar con las licencias pertinentes para tener cuatro animales de ese tipo en casa, tal y como ha detallado 'Native News Online'.