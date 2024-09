Multas en Alemania por faltar a la cita médica sin excusa

Castigar donde más duele, han debido pensar. Y para muchos eso es el bolsillo. La Asociación Nacional de Médicos del Seguro de Enfermedad quiere imponer multas a los pacientes que no acudan a la cita médica sin una buena excusa. La idea es que la penalización sea de 40 euros, siempre que la ausencia sea injustificada y hasta 100 euros si faltar a la cita, se convierte en algo habitual.

La iniciativa no es nueva. Hace unos meses Thomas Fischbach, el presidente de la asociación de pediatras de Alemania, puso sobre la mesa el problema de la saturación de las unidades de Pediatría en los Servicios de Urgencia durante los fines de semana.

"Las urgencias se colapsan con padres que no han podido llevar a sus hijos durante la semana"

"Muchos padres no tienen tiempo de lunes a viernes de llevar a los niños al médico y aparecen el fin de semana en las urgencias porque a su hijo le ha salido un granito en el culo" se lamentaba Fischbach ante los medios.

Su recomendación: un sanción con la que contribuir de forma extraordinaria a la financiación de los servicios médicos que además podría funcionar, explicaba, como argumento disuasorio para que no lo vuelvan a hacer. "La atención gratuita de emergencia es un servicio muy caro y debe estar enfocada a las verdaderas emergencias", insiste.

Francia estudia imponer una multa de 5 euros por no ir al médico

No sería el primer país en dar el paso. Francia planea espera poner en marcha en 2025 un sistema por el que se multará con 5 euros a los pacientes que falten a su cita con el médico "si no avisan con una antelación mínima de 24 horas". En palabras del ex ministro Gabriel Attal, esa multa pretende responsabilizar a los pacientes y entraría en vigor en cuanto el parlamento francés lo apruebe.

Según datos de los sindicatos del sector, faltar al médico supone 27 millones de euros en consultas perdidas cada año. La multa, de salir adelante, se cargaría en la tarjeta bancaria del paciente que tendrá que haber dejado sus datos previamente al sistema sanitario.

