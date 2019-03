La UE se muestra "horrorizada" por el atentado terrorista en Túnez

La Unión Europea (UE) se mostró "horrorizada" por el atentado terrorista en Túnez y recalcó que ni los Veintiocho ni el país magrebí se dejarán intimidar por el terrorismo, al tiempo que prometió apoyarlo con todos sus instrumentos en la lucha contra el extremismo violento. "Estoy horrorizado por el atentado terrorista en el museo Bardo de Túnez", dijo el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, en un comunicado, en el que recalcó que la UE y Túnez "no se dejarán intimidar por el terrorismo, en casa o afuera". "Estamos preparados para apoyar al Gobierno tunecino en sus acciones contra el extremismo violento y alabamos su pronta actuación para liberar a los rehenes", dijo el político polaco.

El Gobierno español ha trasladado sus "sentidas condolencias" a los familiares de todas las víctimas del atentado, entre las que se encuentra al menos una persona de nacionalidad española entre los fallecidos y un número indeterminado de españoles entre los heridos. En un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, el Ejecutivo señala haber recibido "con horror e indignación" la noticia del ataque, que ha provocado 19 muertos y 24 heridos entre los visitantes del Museo Bardo, situado en el complejo que alberga la sede del Parlamento tunecino.

Desde el momento en que tuvo conocimiento del ataque la Embajada de España en Túnez ha estado en permanente contacto con las autoridades tunecinas ante la posibilidad de que pudiera haber españoles entre las víctimas, al tiempo que los servicios centrales en Madrid han activado el protocolo de emergencias consulares. "En estos momentos de dolor el Gobierno traslada sus sentidas condolencias a los familiares de todas las víctimas, españolas y de otras nacionalidades, y a las autoridades y al pueblo de Túnez y de todos los países cuyos ciudadanos han sido víctimas de este atroz acto terrorista y hace votos por una total recuperación de los heridos", reza la nota de Exteriores.

El Gobierno, añade el comunicado, "condena en los términos más enérgicos este cobarde atentado terrorista y reitera su solidaridad plena con las autoridades de Túnez en su lucha contra el terrorismo y confía en que los autores de este odioso crimen respondan por sus acciones ante la justicia". Por último, España reitera su apoyo al "ejemplar" proceso de transición a la democracia protagonizado por el pueblo y las autoridades de Túnez.

El presidente de Francia, François Hollande, lamentó las "vidas borradas por la maquinaria terrorista" en el atentado en Túnez, aunque no confirmó si hay franceses entre las víctimas del atentado. "Cuando se comete un crimen terrorista, sea donde sea, nos concierne a todos cuando se trata de vidas humanas, horriblemente borradas por la maquinaria terrorista", declaró el jefe del Estado francés en el Museo del Louvre, en un acto de la UNESCO sobre el patrimonio amenazado por el yihadismo en Siria e Irak.

Hollande recordó los atentados islamistas del pasado enero en París y el ataque yihadista registrado en febrero en Copenhague, y señaló que ha telefoneado al presidente tunecino, Béji Caïd Essebsi, para expresarle la "solidaridad y apoyo" de Francia. Desde Bruselas, el primer ministro francés, Manuel Valls, se sumó a la condena del ataque y recordó que "Francia y Túnez, con el apoyo de la Unión Europea, actúan juntos contra el terrorismo".

Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, Claude Bartolone, destacó la "gran emoción" que sintió al conocer la noticia y no descartó que pueda haber víctimas francesas, extremo no confirmado por el Ministerio de Exteriores. El ministro francés de Exteriores, Laurent Fabius, señaló que el centro de crisis de la diplomacia francesa está movilizado y señaló que no es "casualidad" que el terrorismo haya elegido como blanco de sus ataques Túnez, un país "que representa la esperanza en el mundo árabe". "La esperanza de paz, de estabilidad, de democracia. Esa esperanza debe vivir", agregó.

El primer ministro italiano, Matteo Renzi, condenó también con firmeza el atentado de Túnez en el que, "por desgracia, se han visto involucrados algunos italianos" y mostró su cercanía y apoyo al Gobierno del país para que "pueda afrontar la situación con valentía". "Mi primer pensamiento va para las víctimas, para las familias de las víctimas y para las personas que han resultado heridas en este suceso en el que, por desgracia, se han visto involucrados algunos italianos. Aún no estamos en condiciones de determinar el número exacto de italianos que se han visto afectados", afirmó Renzi. Y agregó: "Envío mi cercanía y mi apoyo al Gobierno de Túnez para que pueda afrontar la situación con valentía".

El líder del Partido Democrático (PD, en el Gobierno) hizo estas declaraciones durante una intervención en la Cámara de los Diputados. En su discurso, lamentó los ataques al país y aseguró que "las agresiones a las instituciones democráticas, a la cultura" y también a "la moderación que caracteriza al Gobierno tunecino" son ofensas que "afectan a todos" los estados democráticos del mundo. Además, recordó que Túnez "es el primer país que ha visto el desarrollo de la primavera árabe y que se ha equipando con un marco institucional innovador", un hecho que ha sido "reafirmado recientemente por la celebración de las elecciones".