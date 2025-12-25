León XIV recuerda en la misa de Navidad el sufrimiento en Gaza y de los miles de desplazados en el mundo

En su primera misa de Navidad en la Basílica de San Pedro, el Papa León XIV ha hecho un profundo llamamiento a la solidaridad y la compasión, recordando especialmente el sufrimiento de los habitantes de Gaza, después de las últimas semanas de intensas lluvias. También ha querido insistir en la solidaridad con los desplazados y refugiados de todo el mundo.

La misa de Navidad en la Basílica de San Pedro se ha convertido en uno de los momentos más significativos de la Iglesia Católica, y este año, la presencia del Papa León XIV ha estado acompañada de un mensaje solidario. Después de tres décadas de ausencia, la ceremonia de Navidad vuelve a tener lugar donde los papas tradicionalmente celebraban este evento tan especial. La última vez que se celebró en San Pedro fue en 1994, bajo el pontificado de Juan Pablo II, y desde entonces había sido trasladada a otros lugares por diversas razones.

En su homilía, el Papa no ha dudado en alzar la voz por aquellos que sufren a causa de las guerras y la pobreza, señalando que el mensaje de Navidad debe ser un recordatorio del amor y la compasión que deben guiar a los cristianos en su vida cotidiana. "Jesús quiere que toquemos la miseria humana, que toquemos la carne sufriente de los demás", ha dicho. Una llamada a no olvidar a los más vulnerables de la sociedad.

Centra su mensaje en Gaza

El Papa se ha centrado especialmente en la situación de Gaza, donde miles de personas siguen viviendo en condiciones extremas, expuestos al frío, la lluvia y la falta de recursos básicos. "¿Y cómo no pensar en las tiendas de Gaza, expuestas desde hace semanas a las lluvias, al viento y al frío?", ha expresado, añadiendo que la difícil situación de los habitantes de Gaza es solo una de las muchas crisis humanitarias que hay en el mundo.

Además, León XIV ha hecho referencia a la situación de miles de personas sin hogar que viven en las calles de las grandes ciudades, muchas de ellas en refugios improvisados, enfrentándose a las inclemencias del tiempo y a la desprotección social. "Frágil es la carne de las poblaciones indefensas, probadas por tantas guerras en curso o terminadas dejando escombros y heridas abiertas", ha dicho el Papa, resaltando la vulnerabilidad de estas personas y la necesidad de un compromiso colectivo que consiga protegerles.

El Papa ha cerrado su homilía pidiendo a todos los cristianos que busquen una verdadera transformación social basada en el amor y la ayuda mutua.

