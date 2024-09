Muere el rapero Rich Homie Quan a los 34 años

Una llamada al teléfono por parte de su novia alertó al 911 sobre la muerte del rapero Rich Homie Quan, de verdadero nombre Dequantes Devontay Lamar. Ha sucedido este jueves en la casa bajo su propiedad en su ciudad natal, Atlanta, en el estado de Georgia. El rapero tenía 34 años.

La muerte ha sido confirmada por su propia familia y uno de los representantes de la morgue del condado de Fulton, según indica el medio estadounidense 'TMZ'.

El 911 atendió a una llamada donde se alertaba de que el fallecido no estaba respirando y que no tenía pulso. Además, la novia, que fue la que alertó de lo que estaba sucediendo, indicó que se encontraba en el sofá de su casa cuando comenzó a echar espuma por la boca al intentar moverlo.

La familia de Lamar ha contado al medio mencionado pero especializado en Hip Hip, que están destrozados y desconsolados por su repentina muerte.

Aún no se conoce la causa de este fallecimiento y está en marcha una investigación para encontrar respuestas.

Vida y carrera

Nació en Atlanta y se introdujo en el mundo de la música por primera vez en 2013, con el éxito 'Type of way'. No paró de trabajar en este mundo y siguió sacando algunos temas como 'Flex' y 'Ride Out'.

Rich Homie Quan completó su carrera con la unión musical con Young Thug en un proyecto denominado Cash Money Records, también conocido como "Rich Gang". Con él, tuvo una disputa por estar en un grupo acusado de conspiración y de participar en una pandilla callejera criminal. Quan aseguró que no tenía ningún problema con Thug y que estaba dispuesto a tener una conversación con él si se presentaba la oportunidad.

Además, lamentó tener que verlo encerrado en prisión, alegando que los raperos estaban siendo perseguidos por las fuerzas del orden. "No diría que están siendo atacados injustamente porque, al mismo tiempo, algunos de estos raperos están poniendo armas en sus videos y, ya sabes, es como las redes sociales, se remonta a la cuestión de las redes sociales", dijo.

El rapero habló para Associated Press en 2022 sobre su vuelta a la música después de una pausa. Contó que estaba en un proceso judicial con un sello discográfico. Fue colaborador frecuente también de otros cantantes como 2 Chainz y Jacquees. Este último ha publicado un mensaje vías redes sociales despidiéndose de él: "Descansa en paz, mi hermano Rich Homie Quan, te amo para siempre".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com