Muere un joven al ser mordido por una serpiente tras viajar al funeral de su hermano, muerto por el mismo motivo

La mordedura de una serpiente es considerada una urgencia médica, y más en caso de ser una venenosa. Estas mordeduras pueden causar la muerte en caso de ser muy graves, y en caso de asistir de manera directa a urgencias médicas, se podría salvar la vida de la víctima con el antídoto correcto.

Uno de estos casos ha ocurrido en la India, sin embargo, con un trágico final. Govid Mishra, joven de 22 años de nacionalidad india, falleció el pasado 3 de agosto tras ser mordido por una serpiente en la localidad de Bhawanipur. Mishra fue atacado por la serpiente mientras dormía haciendo un viaje para asistir al funeral de su hermano mayor, quien murió días antes por lo mismo.

El hermano mayor llamado Arvind Mishra, de 38 años, falleció el pasado martes y el funeral se celebró un día después.

Fue la misma serpiente quien mordió a varios miembros de la familia, ya que la misma serpiente que mató a Govid mordió a Chandrashekar Pandey, otro miembro de la familia de su misma edad que permanece en estado crítico en el hospital.

Govid y Chandrashekar viajaban juntos al funeral cuando fueron atacados y tal y como confirma el oficial Radha Raman Singh en el artículo publicado en el Daily Mail, “Govid Mishara ha muerto tras ser mordido por una serpiente cuando dormía” y agregaba que “uno de los miembros de la familia, Chandrashekar Pandey, de 22, estaba en la misma casa y también fue mordido por la serpiente”.

5 millones de mordeduras en la India

Según datos obtenidos por la Organización Mundial de la Salud en la India se producen una media de 5 millones de mordeduras de serpiente y entre 81.000 y 138.000 mueren por ello.

Por si pareciera poco, estas mordeduras causan entre 400.000 daños permanentes entre los que se encuentran las amputaciones.

Se estima que el número de mordeduras sea aún mayor, dado que muchas mordeduras no se contabilizan ya que hay personas que no tienen acceso al sistema sanitario de India o directamente no buscan tratamientos médicos ante estos ataques.

Sin embargo, el peligro de muerte es muy alto en estos casos, y no hace ni un mes desde que, en el estado de Colorado, Estados Unidos, un niño de seis años perdía la vida por esta razón.

¿Cuáles son los síntomas de una mordedura de serpiente?

Los síntomas pueden variar dependiendo de que serpiente sea la causante, pero los más comunes son la visión borrosa, ardor en la piel, sangrado de la herida, diarrea, mareos, convulsiones, desmayo o sudoración extrema entre otros.