Muere atropellado por un tren Prenell Rousseau, el acosador de Billie Eilish

Prenell Rousseau, el hombre de 30 años que en 2020 fue detenido por acosar a la cantante Billie Eilish, murió el pasado miércoles 25 de marzo tras ser atropellado por un tren de la LIRR en Westbury a eso de las 5:38 horas, según informaron las autoridades a 'New York Post'. Dicho medio señala que el hombre estaba corriendo "sobre o cerca" de las vías del tren y la muerte parece haber sido accidental.

Se presentó en casa de la cantante en repetidas ocasiones

Rousseau residía en Farmingville. El hombre se presentó en repetidas ocasiones en la casa de la cantante en Los Ángeles en 2020 antes de que ella y su familia consiguieran una orden de protección contra él.

La primera vez, este joven tocó el timbre y le preguntó al padre de Eilish a través de la cámara de vigilancia si ella vivía allí. Insistió incluso después de que el padre le dijera que se había equivocado de casa. Más tarde, regresó de nuevo y la familia llamó a seguridad privada.

"Mientras esperábamos a seguridad, el señor Rousseau permaneció en nuestro porche, se sentó y comenzó a leer un libro, a la vez que continuaba con un monólogo intermitente", declaró Eilish en documentos judiciales. "Mi padre le pidió repetidamente que se marchara, pero él se negó".

Eilish y su familia vivían asustados a consecuencia de las acciones de este hombre.