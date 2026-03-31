Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Billie Eilish

Muere atropellado por un tren Prenell Rousseau, el acosador de Billie Eilish

El hombre se presentó en repetidas ocasiones en la casa de la cantante en Los Ángeles en 2020.

Billie Eilish

Billie EilishReuters

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

Prenell Rousseau, el hombre de 30 años que en 2020 fue detenido por acosar a la cantante Billie Eilish, murió el pasado miércoles 25 de marzo tras ser atropellado por un tren de la LIRR en Westbury a eso de las 5:38 horas, según informaron las autoridades a 'New York Post'. Dicho medio señala que el hombre estaba corriendo "sobre o cerca" de las vías del tren y la muerte parece haber sido accidental.

Se presentó en casa de la cantante en repetidas ocasiones

Rousseau residía en Farmingville. El hombre se presentó en repetidas ocasiones en la casa de la cantante en Los Ángeles en 2020 antes de que ella y su familia consiguieran una orden de protección contra él.

La primera vez, este joven tocó el timbre y le preguntó al padre de Eilish a través de la cámara de vigilancia si ella vivía allí. Insistió incluso después de que el padre le dijera que se había equivocado de casa. Más tarde, regresó de nuevo y la familia llamó a seguridad privada.

"Mientras esperábamos a seguridad, el señor Rousseau permaneció en nuestro porche, se sentó y comenzó a leer un libro, a la vez que continuaba con un monólogo intermitente", declaró Eilish en documentos judiciales. "Mi padre le pidió repetidamente que se marchara, pero él se negó".

Eilish y su familia vivían asustados a consecuencia de las acciones de este hombre.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Nuevo choque diplomático entre España y Estados Unidos: Marco Rubio cuestiona el sentido de la OTAN si EE.UU. no puede usar las bases cuando las necesita

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

Publicidad

Mundo

Irán anuncia que atacará a una veintena de compañías estadounidenses en Oriente Próximo

Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Irán avisa de que atacará compañías estadounidenses en Oriente Medio

La española que sobrevivió al naufragio en Indonesia declara en el juicio: "No socorrieron a mis hijos ni a mi marido"

La española que sobrevivió al naufragio en Indonesia declara en el juicio: "No socorrieron a mis hijos ni a mi marido"

Billie Eilish

Muere atropellado por un tren Prenell Rousseau, el acosador de Billie Eilish

Regularización migrantes
Bruselas

Bruselas advierte a España por la regularización de migrantes: el permiso de residencia no será un "cheque en blanco" de libre movimiento por la UE

Pete Hegseth y Donald Trump
Guerra de Irán

El entorno de Trump, bajo la lupa por posible uso de información privilegiada para ganar dinero

Un conductor reposta su vehículo en una gasolinera
Estrecho de Ormuz

Cuenta atrás energética en el estrecho de Ormuz: ¿Pueden restringirnos el consumo de combustible?

El precio del crudo ha comenzado a repuntar en los últimos días, pero podría comenzar a escasear en los próximos días.

Trump
Guerra Irán

Donald Trump, dispuesto a terminar la guerra de Irán incluso aunque no se reabra el estrecho de Ormuz

El presidente le habría confesado a su círculo más cercano en la Casa Blanca que está dispuesto a terminar el conflicto.

Policia Suecia

El 'Pelicot sueco': Acusan a un sexagenario de drogar a su mujer para que la violaran más de 120 hombres

Bandera de Suiza

Estos son los países más seguros del mundo si estalla una tercera guerra mundial

Kübra Karaaslan

Muere la conocida influencer de 21 años Kübra Karaaslan tras precipitarse al vacío desde un puente

Publicidad