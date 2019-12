El misterioso mensaje de Kevin Spacy interpretando su personaje de 'House of Cards'

El actor Kevin Spacey ha publicado un enigmático mensaje en sus redes sociales. Aparece interpretando a Frank Underwood, su personaje en la serie 'House of Cards' uno de los políticos más crueles de la ficción actual.

Como si se tratara de una metáfora está sentado junto a una chimenea, echa leña al fuego y lanza un discurso de un minuto: "¿No creerán que iba a perder la oportunidad de desearles una feliz Navidad, verdad? Ha sido un buen año y estoy agradecido de haber recuperado mi salud, he hecho algunos cambios en mi vida y me gustaría invitarlos a que se unan. “Mientras entramos en 2020, quisiera emitir mi voto para que haya más bondad en este mundo, ya sé que estáis pensando si va en serio, va totalmente en serio. La próxima vez que alguien te haga algo que no te gusta, puedes atacarlo, pero también puedes no disparar y hacer lo inesperado, puedes... matarlos con amabilidad"

En los últimos meses el actor de 60 años y ganador de dos Óscar ha estado retirado. Se quedó sin papel en la última temporada de 'House of Cards' o de que el director Ridley Scott eliminara todas sus escenas de la película "Todo el dinero del mundo" y volviera a rodarlas con el actor Christopher Plummer. Hace un año ya publicó un vídeo en el que se defendía de las acusaciones. Uno de los casos fue desestimado porque el denunciante, un joven de 18 años, se negó a entregar su teléfono móvil donde la defensa aseguró que había pruebas clave de la inocencia del actor.