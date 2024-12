El misterioso caso de Catalina Leyva: va a una entrevista de trabajo y la encuentran muerta horas más tarde

El 8 de noviembre de 2024 fue la última vez que Catalina Leyva fue vista con vida. Según informa la revista colombiana 'Semana', la joven, de 24 años, había salido de su casa rumbo a una entrevista laboral en el barrio El Perdomo, al sur de Bogotá. Su novio, Andrés Cárdenas, la acompañó hasta el lugar y acordaron reencontrarse una hora después. Sin embargo, volvió a buscarla; no la encontró. Más tarde, tras ver que Catalina no aparecía, rastrearon su dispositivo mediante una aplicación que utilizaba con su pareja. El cuerpo sin vida de la joven fue encontrado en un potrero de una montaña cercana.

Desde el inicio, la investigación policial mostró elementos inusuales. Catalina no fue víctima de robo, ya que sus pertenencias, incluido su teléfono móvil, se encontraron intactas. A pesar de que en un inicio no se vieron pruebas de golpes, el Instituto Nacional de Medicina Legal realizó la autopsia al cadáver y los resultados revelaron señales de violencia física, abuso sexual y estrangulamiento, pese a la ausencia de golpes visibles al momento del hallazgo. Los abusos hacen pensar a las autoridades que el crimen fue premeditado y no un ataque al azar.

Chats sospechosos

Las autoridades y familiares encontraron pruebas importantes en el computador personal de Catalina, donde estaba abierta una sesión de WhatsApp. Los mensajes indicaban que la joven había sido contactada por una supuesta excompañera de estudios identificada como "Ceci" Ariza. Según los chats, "Ceci" la conectó con otra persona, Carolina Correa WC, quien estaría relacionada con el ofrecimiento de un "trabajo audiovisual" en el que Catalina, que era estudiante de Diseño Gráfico, estaba interesada.

El padre de la víctima, Luis Leyva, explicó al medio City Noticias que las conversaciones apuntan a que Catalina fue engañada para asistir a lo que parecía ser una audición para un estudio de contenido webcam. "Es posible que fuera un casting para esos estudios. Lo que encontramos en el computador nos lleva a esa conclusión, ya que había una conversación detallada sobre el supuesto trabajo", indicó.

Reclamo de la familia

Luis Leyva ha insistido en que las pruebas recopiladas deberían facilitar el avance de la investigación. Entre estas se encuentran los nombres y contactos de las personas que citaron a Catalina. Sin embargo, según el padre, las autoridades se enfrentan a dificultades para encontrar testigos y registros en cámaras de seguridad en el área donde ocurrió el crimen.

"El celular fue recuperado en el lugar del hallazgo, pero en la casa encontramos su computadora con toda la conversación de lo sucedido ese día. Esto debería ser suficiente para identificar a las personas involucradas y determinar responsabilidades. Es necesario que las autoridades actúen con rapidez", declaró el padre.

