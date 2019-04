Miriam González, experta en derecho comunitario: "El Gobierno español no ha conseguido la declaración que buscaba sobre Gibraltar"

Miriam González, experta en derecho comunitario y esposa del ex vice primer ministro británico, Nick Clegg, asegura que el acuerdo alcanzado entre Madrid, Londres y Bruselas sobre Gibraltar es "un error claro del gobierno y la diplomacia española".

En una entrevista en Antena 3 Noticias, asegura que no era lo que el Gobierno español buscaba: "No se ha conseguido la firma de May y no tiene importancia jurídicamente. Sin embargo, sirve para darse cuenta de que ha sido un error y hay que gestionar las cosas de otra manera".

Respecto a los pasos que deberá seguir May ahora, González cree que todas las opciones están abiertas, "desde una crisis institucional hasta el visto bueno del Parlamento británico"

Aunque reconoce que desde el día de referéndum todo cambió para los europeos en Reino Unido, afirma que la "mayoría de la población británica no comparte el sentimiento xenófobo que parece extenderse.