Once ministros británicos pactan para forzar la salida de Theresa May del poder

Hasta once ministros del Gobierno de Theresa May se habrían conjurado para forzar la dimisión de la primera ministra y facilitar así una salida para el 'brexit', según informa el diario 'The Times'.

"Esta noche hay en marcha una rebelión total para echar a la primera ministra Theresa May", ha asegurado el director de Política de 'The Times', Tim Shipman, que cita a una fuente del gabinete: "El final es esta noche. Se irá en diez días".

El 'número dos' de May, David Lidington, es uno de los candidatos a primer ministro, pero también hay quien propone al ministro de Medio Ambiente, Michael Gove, o al ministro de Asuntos Exteriores, Jeremy Hunt, ha explicado Shipman.

May se encuentra en una situación política precaria tras dos derrotas en el Parlamento de propuestas de Acuerdo de Retirada de Reino Unido a la Unión Europea en las que la oposición y parte de su propio partido han votado en contra de las iniciativas de May.

Theresa May podría conseguir el apoyo necesario si promete dimitir

La primera ministra británica, Theresa May, puede conseguir el apoyo necesario en el Parlamento para que su acuerdo del 'brexit' salga adelante si promete dimitir, según reveló este domingo la BBC.

Según la cadena pública, varios parlamentarios se plantea dar marcha atrás y respaldar el pacto de May si esta se comprometiera a no estar al mando en la nueva ronda de negociaciones, las que se establecerían para llegar a un acuerdo definitivo con la Unión Europea.

Estas revelaciones coinciden con la supuesta conspiración de once ministros para forzar la salida de la 'premier' en la reunión del Gabinete semanal. De acuerdo con ese diario, los ministros quieren nombrar a un líder interino provisional que saque adelante el 'brexit' y el que más apoyos tendría es David Lidington, actual ministro del Gabinete, seguido del ministro de Medioambiente, Michael Gove, y del ministro de Asuntos Exteriores, Jeremy Hunt.

Sin embargo, fuentes de Downing Street señalaron que, a pesar de las presiones, la mandataria conservadora no tiene intención de presentar su dimisión. Las críticas a la primera ministra han ido elevándose esta semana después de que el miércoles insinuara en un discurso desde su residencia oficial que los diputados son los culpables de la crisis del 'brexit'.

La Unión Europea indicó el pasado jueves que el Reino Unido tiene hasta el próximo 29 de marzo para aprobar el acuerdo del 'brexit' si quiere salir de forma negociada del bloque comunitario el próximo 22 de mayo. De lo contrario, señaló, ha dado de plazo al país hasta el 12 de abril para que decida cómo quiere proceder, si cancelar el 'brexit', si salir de forma abrupta o si pactar una prórroga más prolongada que obligaría al Reino Unido a participar en las elecciones al Parlamento Europeo que tendrán lugar entre el 23 y el 26 de mayo.

