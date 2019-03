Un millonario chino invita a una cena de lujo a 250 mendigos en Nueva York

Hasta 250 personas sin recursos disfrutan de un elaborado menú de atún con sésamo y carne con frutos rojos en un restaurante de Nueva York. No tienen que preocuparse por la cuenta, han sido invitados por este empresario multimillonario chino. Chen Guangbiao es conocido por sus extravagantes eventos solidarios. Durante el almuerzo, él mismo decidió amenizar la velada a los asistentes.



Se presenta a si mismo como 'filántropo prominente' y la persona más influyente de China. Muchos son los que opinan que Chen no es tan altruísta como quiere hacer creer al mundo, sino que pretende vender una imagen de millonario solidario. Además de la comida, el plan de Chen era regalar 300 dólares en efectivo a los asistentes. Pero la idea no salió como había prometido.

La organización del evento decidió retirar el dinero a los comensales y donar esos fondos al refugio de la ciudad después de concluir que algunos 'sin techo' podrían usar ese dinero para comprar drogas y alcohol.Hace un tiempo aseguró que sus hijos nunca heredarían su fortuna, sino que la donará a organizaciones benéficas.