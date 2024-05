Milei ataca a Sánchez tras las palabras de Puente: "Ha puesto en peligro la unidad del Reino"

Este viernes, el presidente de Argentina, Javier Milei, arremetió contra el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, en respuesta a comentarios formulados por el ministro de Transporte y Movilidad Sostenible de España, Óscar Puente.

En un comunicado emitido por la Oficina del Presidente de Argentina a través de su cuenta oficial en la red social X, Milei condenó lo que denominó "calumnias e injurias" lanzadas por Puente durante un evento celebrado en España.

En el comunicado, Milei no solo desestimó las acusaciones en su contra, sino que también se dirigió directamente a Sánchez, instándolo a abordar problemas más urgentes, como las acusaciones de corrupción que afectan a su esposa. "Por el bien del Reino de España, esperamos que la justicia actúe con celeridad para esclarecer semejante escándalo de corrupción que afecta directamente la estabilidad de su Nación y, por consiguiente, las relaciones con nuestro país", expresó Milei.

Puente, durante un evento sobre redes sociales en Salamanca, insinuó que Milei había hecho declaraciones explosivas en un estado alterado debido al consumo de sustancias, aunque sin ofrecer detalles adicionales al respecto.

El comunicado de la Oficina de Milei no solo refutó las palabras de Puente, sino que también aprovechó para criticar abiertamente a Sánchez, acusándolo de poner en peligro la unidad de España al pactar con separatistas, permitir la inmigración ilegal y aplicar políticas socialistas que, según Milei, solo conducen a la pobreza y la muerte.

"Ha puesto en peligro la unidad del Reino, pactando con separatistas y llevando a la disolución de España; ha puesto en riesgo a las mujeres españolas permitiendo la inmigración ilegal de quienes atentan contra su integridad física; y ha puesto en peligro a la clase media con sus políticas socialistas que solo traen pobreza y muerte", ha señalado.

El texto concluyó expresando el deseo de que el pueblo español "pronto vuelva a elegir vivir en libertad", argumentando que el modelo socialista ha llevado a Argentina a la "miseria y decadencia".

Milei tiene programado participar en un evento en Madrid organizado por el partido de ultraderecha Vox el 18 de mayo, invitado por su presidente, Santiago Abascal. Se destaca la cercanía entre Abascal y Milei, quien acompañó al líder argentino en su toma de posesión el pasado 10 de diciembre.

Por su parte, Sánchez, vinculado al expresidente argentino Alberto Fernández, no envió felicitaciones a Milei tras su victoria en las elecciones de noviembre de 2023, respaldando en su lugar al excandidato peronista, Sergio Massa.

Respuesta del Ministerio de Exteriores

El Ministerio de Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha rechazado "rotundamente" el comunicado emitido por la Oficina del Presidente de la República Argentina,​ que no se corresponden con las relaciones de dos países y pueblos hermanos.

"El Gobierno y el pueblo español seguirán manteniendo y fortaleciendo sus lazos fraternales y sus relaciones de amistad y colaboración con el pueblo argentino, voluntad compartida por toda la sociedad española", han señalado.

Origen del conflicto

Óscar Puente, en un coloquio sobre comunicación y redes sociales de la Escuela de Gobierno 'Luis Tudanca' del PSOE de Castilla y León en Salamanca, recomendó a los asistentes ser ellos mismos: Sed vosotros mismos, sin miedo, hay gente muy mala que siendo ella misma ha llegado a lo más alto, Milei o Trump. Sed vosotros mismos en las redes y en la vida y ya está, no sufráis porque no merece mucho la pena. Hay quienes siendo ellos mismos han llegado lejísimos y algunos no son muy recomendables".

"Yo a Milei si tiene asesores creo que no les escucha mucho. He visto a Milei en una tele y dije, según le estaba oyendo no sé en qué estado, previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias y salió a decir aquello y yo dije, es imposible que gane las elecciones, cavó su fosa, pues no", ha aseverado.

Estas palabras molestaron al presidente argentino que no ha dudado en cargar contra Puente y Sánchez.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com