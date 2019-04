Al menos seis personas resultan heridas al intentar capturar un leopardo que había entrado en una escuela en India

Al menos seis personas han resultado heridas durante los intentos por capturar a un leopardo que había entrado en una escuela de la localidad india de Kundanahalli, situada en el estado de Karnataka (suroeste).

La presencia del animal fue detectada por las cámaras de seguridad de la Escuela Internacional Vibgyor, que han grabado además el ataque del leopardo a uno de los hombres que participaron en las tareas de captura.

El diario local 'The Times of India' ha indicado que, tras diez horas de operaciones, el leopardo fue capturado y liberado después de que se le administrara un tranquilizante. Según estas informaciones, los heridos no se encuentran en estado grave.