Ascienden a once los muertos por el suceso del ferry 'Norman Atlantic'

Las autoridades italianas comunicaron este martes que los muertos por el suceso del ferry 'Norman Atlantic' ya suben a 11 mientras sigue la incertidumbre por el número real de personas desaparecidas y comienzan a conocerse más detalles de la tragedia.



La Marina Militar italiana comunicó que encontró un nuevo cuerpo en el mar en su búsqueda de víctimas del transbordador, que se incendió el pasado domingo entre Grecia e Italia, aunque se sospecha que podría haber más fallecidos que los once oficialmente admitidos.



Se espera que el buque 'San Giorgio', en el que viajan parte de los náufragos, llegue al puerto de Brindisi a primera hora del miércoles, y un barco mercante, el 'Aby Jeannette', con 38 pasajeros del ferry, tiene previsto llegar a otro puerto meridional italiano, el de Taranto.



"La nave San Giorgio se desplaza para recuperar un cuerpo en el mar. Luego se dirige a Brindisi", escribió la Marina Militar en su perfil de Twitter en el que dejó constancia del nuevo hallazgo.

Esta red social ha sido la forma de comunicación primordial de novedades sobre el rescate por parte de la Marina Militar y el servicio de guardacostas, aunque los medios de comunicación italianos advirtieron de las contradicciones detectadas en los datos suministrados.



La actualización hoy de la cifra de fallecidos se produjo después de que el fiscal de la ciudad meridional italiana de Bari, Giuseppe Volpe, expresara su "temor" de hallar nuevos cadáveres una vez que sea recuperado el ferry incendiado en aguas del mar Adriático.



Según los datos que maneja la Fiscalía, la lista oficial de pasajeros del ferry ascendía a 478 personas pero, además, han sido identificados tres polizones -dos afganos y uno sirio- y la nave registraba una sobreventa de 18 personas.



El número de viajeros ascendería por lo tanto a 499 personas, de las que, según la Marina, han sido rescatados 427 y han perdido la vida otras once con la que acaba de localizarse.



De 179 personas el fiscal reconoció que no se tiene noticias, aunque advirtió de que pudieran haber sido trasladadas en mercantes que los rescataron, y que todavía no llegaron a puerto, durante las operaciones de salvamento.

Acabadas las labores de rescate y mientras se esperan datos de la investigación del suceso por parte de las autoridades, asociaciones de consumidores han pedido responsabilidades por lo ocurrido en el transbordador. Una de ellas, Federconsumatori, aseguró que "después del tiempo de la alerta y del dolor viene el de la justicia", antes de añadir: "No se puede tolerar que un mantenimiento deficiente y controles superficiales puedan poner en riesgo la vida de pasajeros".

La asociación aludía a los presuntos fallos de mantenimiento del buque revelados por los medios de comunicación y que tienen que ver, por ejemplo, con el estado de alguna de las puertas cortafuegos de la embarcación.