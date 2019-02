May da la opción al Parlamento que podrá votar aplazar el "brexit" si no hay acuerdo

En una declaración en la Cámara de los Comunes, May ha señalado que si el 12 de marzo no hay consenso sobre el acuerdo, los parlamentarios tendrán la segunda opción de votar, al día siguiente (13 de marzo), sobre si quieren un "brexit" sin pacto el 29 de marzo.

En caso de que esta opción no prospere, entonces la Cámara baja podrá votar sobre si retrasa la salida del Reino Unido de la UE, lo que implicaría ampliar la validez del Artículo 50 del Tratado de Lisboa, que fija el plazo de negociación para la salida de un Estado comunitario del bloque europeo.

May aclaro que, en cualquier caso, se trataría de un retraso "corto y limitado" del "brexit". "Estos son compromisos que estoy haciendo como primera ministra y me voy a ceñir a ellos", remarcó. Tras insistir en que confía en disponer de un documento que cuente con el respaldo suficiente de los Comunes, recalcó que no es partidaria de "ampliar" la validez del Artículo 50.

La jefa del Gobierno compareció ante los diputados para informarlos sobre el estado de sus negociaciones con Bruselas sobre el pacto del "brexit", en concreto sobre la controvertida salvaguarda irlandesa, ideada para evitar que la República de Irlanda e Irlanda del Norte tengan una frontera física. Como había adelantado May el pasado fin de semana, los diputados podrán votar sobre el acuerdo el 12 de marzo, si bien mañana tendrán la posibilidad de presentar enmiendas a una moción neutra a fin de conocer la posición de la cámara sobre el proceso del "brexit".

May informó de que ha hablado con cada uno de los líderes de la UE para explicar la posición británica y concretó que tuvo la oportunidad de reunirse con los presidentes de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y del Consejo Europeo, Donald Tusk. Al mismo tiempo, May adelantó que el Gobierno espera dar a conocer un documento sobre el impacto económico que tendría para el Reino Unido una retirada de la UE sin acuerdo. El texto negociado con Bruselas fue rechazado de manera abrumadora por los diputados el pasado 15 de enero, sobre todo por el descontento del ala más euroescéptica de los conservadores sobre la salvaguarda o "garantía" irlandesa.

May pide a la UE garantías de que el Reino Unido no permanecerá atado a las normas del mercado único si Londres y Bruselas no llegan a un acuerdo sobre su futura relación después del "brexit".