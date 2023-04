Marina Ovsyannikova, la periodista rusa que planta cara al Kremlin: "No tienen polonio para todos"

Marina Ovsyannikova desafió al gobierno de Putin dentro de sus propias fronteras y con un cartel -mientras ejercía de editora del canal rusia 1, se atrevió a pedir que parasen la guerra, por ello fue expulsada del país. "No lo pensé mucho, sentía mucho estrés por la guerra, tenia que hacer algo" aseguraba Marina.

Se saltó el arresto

Después de su polémica acción tuvo un domiciliario que se saltó, para volver a protestar el cartel reivindicativo "en ese momento yo no me podía marchar porque tenían a mi hija y no me iría sin ella" reafirma Ovsyannikova. Antes de ser condenada a prisión, consiguió escapar, después de cambiar 7 veces de coche. La periodista llegó a pie a la frontera y ahora atiende a los medios de comunicación desde su refugio de París. "Durante 20 años el Kremlin ha acabado con todos los medios independientes, hablar contra la Guerra en Rusia hoy en día no es posible" se lamenta. "Contar la verdad en Rusia supone elegir entre la cárcel o el exilio", incluso solo mencionar la palabra guerra está penado con hasta 15 años y muchos periodistas están siendo juzgados por ello.

Miedo a Putin

"El 90% de la elite empresarial no apoya a Putin, pero tienen miedo y callan" asegura la periodista, quien además teme por su vida aunque seguirá ejerciendo. "Conozco bien lo que hace el Kremlin con sus enemigos, pero siempre digo que 'no tienen polonio' o 'novichok' para todos" afirma segura de lo que está haciendo. Y sobre todo advierte, "Putin no debe ganar esta guerra, no se conformará con Ucrania" , Marina pide a Europa que reaccione rápidamente.

Entrevista exclusiva a Antena 3 Noticias

Hace menos de un mes la periodista tuvo un encuentro con Sara Romero, la jefa de la Sección de Internacional en Antena 3 Noticias, y estas fueron sus declaraciones.

PREGUNTA: ¿Por qué decidiste protestar si sabías las consecuencias?

RESPUESTA: No lo pensé mundo. En aquellas semanas sentía mucho estrés por la guerra. No podía ni comer, ni beber o dormir. Tenía que hacer algo. Quería protestar, pero hacerlo en el centro de Moscú en aquel momento no era posible. Fue por eso por lo que decidí hacer algo diferente. Y lo hice. Al principio me multaron por mi posición antiguerra, luego me abrieron un caso penal. Cuando salí del arresto domiciliario, mi abogado me dijo que tuviera cuidado porque el siguiente paso era la cárcel.

P: ¿Cómo fue el periodo en el que estuviste detenida?

R: Durante mucho tiempo me negaron hablar con mi abogado, con mis familiares y amigos. Durante mucho tiempo me interrogaron para saber para qué sección de la OTAN trabajaba. No podían creer que fuera mi iniciativa personal. En ese momento yo no me podía marchar porque ellos tenían a mi hija, y sin ella no me iría. Mi vida comenzó a estabilizarse, mi hija volvió al colegio, parecía que tenía una vida normal, pero tenía que tener precauciones porque mi vida estaba amenazada.

P: Ahora tratas de rehacer tu vida en París. ¿Te sientes a salvo allí?

R: No tengo amenazas concretas, pero tomo muchas precauciones. No quedo con gente desconocida, no como en lugares públicos. Conozco bien lo que hace el Kremlin con sus enemigos, pero siempre digo que el Kremlin no tiene Polonio o Novichok para todos.

P: ¿Cuál es la situación de los periodistas en Rusia?

R: Durante 20 años el Kremlin ha acabado con todos los medios de comunicación independientes de Rusia. Ahora, los que están en Rusia no pueden contar la verdad. Todos los periodistas independientes han tenido que huir y trabajan desde el extranjero. Si dices una sola palabra contra la guerra enseguida abrirán un caso penal contra ti y pronto acabarás en la cárcel. Hablar contra la guerra en la Rusia de hoy no es posible.

P: ¿Qué crees que pasará si Rusia gana la guerra?

R: Putin no debe ganar esta guerra porque no se conformará con Ucrania. Continuará con Moldavia, Letonia, Lituania, Estonia y Polonia. Putin es un dictador que quiere reconstruir la URSS, por eso Europa ha de reaccionar rápidamente.

P: Dentro de Rusia ¿hay miedo a Putin?

R: El 90% de la élite empresarial rusa no apoya a Putin, pero tienen miedo y callan, no pueden decir nada porque caería sobre ellos la represión del Estado.

P: Acabas de escribir un libro. ¿Qué piensas hacer ahora?

R: Creo que voy a trabajar como periodista independiente, voy a defender la libertad de expresión en Rusia con la ayuda de 'Reporteros sin Fronteras'. Ahora estamos estudiando varios proyectos. No creo que pueda unirme a un medio de comunicación concreto porque seguramente sufrirá la misma de presión que cuando intenté trabajar con un periódico alemán y que recibió ataques de gente en Rusia. También hubo críticas desde Ucrania de gente que creía que yo no era honesta porque había trabajado muchos años para la propaganda rusa.