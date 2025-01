María Corina Machado rompe su silencio tras su detención: "Fui bruscamente arrancada de la moto e hirieron de bala a un conductor"

La líder opositora venezolana María Corina Machado ha publicado un vídeo en sus redes sociales contando cómo sucedieron los hechos este jueves, cuando fue detenida por el régimen de Maduro después de participar en una concentración de protesta en la víspera de la toma de posesión del declarado presidente venezolano.

"Edmundo vendrá cuando sea el momento correcto"

"Edmundo vendrá a Venezuela a juramentarse como presidente constitucional en el momento correcto. No es conveniente que venga hoy, le he pedido que no lo haga porque su integridad es fundamental para la derrota final del régimen", asegura Corina.

"Derrotamos al miedo, ustedes son unos valientes. Ellos ayer perdieron. La militarización de Caracas demuestra quién le tiene miedo a quién", asegura la opositora en la primera parte del vídeo.

"Maduro ha consolidado un golpe de Estado"

"Hoy Maduro ha consolidado un golpe de Estado. Maduro viola la constitución blanqueado por los dictadores", continúa.

"Atacan a una mujer por la espalda"

María Corina Machado ha contado cómo ocurrieron los hechos desde su salida de la concentración en protesta contra Nicolás Maduro: "Al salir de la enorme concentración muchos ciudadanos me acompañaron hasta que me monté en una moto. Nos trataron de interceptar varias motos con efectivos armados de la policía nacional bolivariana. Tenían armas largas fuera. Escuché varios disparos".

"Fui bruscamente arrancada de la moto y me montaron en otra, en medio de dos hombres. Así son ellos, atacan a una mujer por la espalda. Le habían herido una pierna de bala cuando los efectivos de la policía nacional bolivariana nos dispararon se lo llevaron preso", dice la líder opositora, que asegura que dispararon en una pierna a uno de los conductores de las motos que acompañaban a su comitiva.

