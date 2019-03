Maduro dice que si hay algún miembro de ETA en Venezuela se le buscará

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha asegurado que los únicos miembros de ETA que hay en el país son los acordados con el Gobierno de España en los años 80, pero afirmó que si hubiera algún otro la obligación de Venezuela es buscarlo, al tiempo de pedir no caer en "intrigas" ni "especulaciones".



Maduro se refirió así a la posibilidad de que el exdirigente etarra Ignacio de Juana Chaos se encuentre en Venezuela, asegurando que los únicos miembros de ETA que están en este país son los que se incluyeron en el acuerdo encabezado por el expresidente español Felipe González y el fallecido gobernante venezolano Carlos Andrés Pérez. "Si hubiera otro y está requerido por Interpol nuestra obligación es buscarlo", dijo el presidente venezolano durante su programa de radio "En Contacto con Maduro". Pidió no dejarse llevar por "las especulaciones de que vieron a no sé quien en el centro comercial tal. Bueno ¿quién lo vio? ¿cuándo lo vio? ¿dónde están las pruebas? Forman parte de especulaciones, de campañas", señaló.

El juez de la Audiencia Nacional española Eloy Velasco pidió a mediados de mayor a Interpol que certifique si tiene constancia de que De Juana Chaos está en Venezuela. La solicitud se hizo un día después de que el canal de televisión español Antena 3 difundiera unas imágenes supuestamente tomadas el 11 de mayo pasado en un centro comercial del estado de Anzoátegui, al este de Caracas, en las que se ve a una persona que se presume es De Juana con su familia.

"Tenga la seguridad España que nosotros respetamos las leyes internacionales y que nadie se deje meter intrigas, ni en España ni aquí, tenemos que conservar las relaciones de respeto y las buenas relaciones entre gobiernos y pueblo y que cada quien resuelva su problema", afirmó Maduro.

El presidente venezolano dijo que "ojalá también en España lograran avanzar en un acuerdo de paz". "Cuánto se ha hablado de eso, el gobierno de (José Luis) Rodríguez Zapatero y parece que el de (Mariano) Rajoy han establecido negociaciones para lograr un acuerdo de paz con esas organizaciones violentas, ojalá llegaran un acuerdo y no le echen la culpa a los demás", señaló. De Juana Chaos, uno de los miembros históricos del comando Madrid de ETA, con el que cometió una veintena de asesinatos en los años 80, salió de prisión en 2008 tras una larga huelga de hambre por la que tuvo que ser ingresado en un hospital.

Tras quedar en libertad, se marchó a vivir a Irlanda y se encuentra en paradero desconocido desde marzo de 2010 tras ser reclamado por el juez Velasco por un presunto delito de enaltecimiento del terrorismo. De Juana Chaos figura en la lista de terroristas más buscados por el Ministerio del Interior español.