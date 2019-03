Maduro anuncia las mayores maniobras militares para demostrar su poder mientras Guaidó les pide no usar las armas

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha anunciado desde un cuartel "las maniobras mas importantes de la historia de Venezuela" que se desarrollarán entre el 10 y el 15 de febrero para demostrar el "poder militar" del Ejército.

"Estamos preparando los ejercicios militares más importantes de la historia de Venezuela, del 10 al 15 de febrero (...). Estos son los ejercicios de mayor importancia de toda nuestra patria, porque vamos a demostrar toda nuestra fuerza militar", ha apuntado en un acto desde el cuartel del Fuerte Paramacay, estado de Carababo, sede de la 41ª Brigada Blindada.

Además, Maduro ha pedido unidad al Ejército para derrotar el "golpe de Estado" que supone la proclamación de Juan Guaidó como presidente encargado del país. Sin embargo, se ha enfrentado a un revés después de que el coronel José Luis Silva, que llevaba cinco años como agregado de Defensa en la embajada venezolana en Washington, asegura que reconoce como presidente a Juan Guaidó porque está cansado de ser cómplice de "todas las barbaries que ha cometido el Gobierno en nombre de su revolución".

Por su parte, Juan Guaidó pidó a los militares que no disparen ni repriman a los ciudadanos que se manifiestan en las calles para exigir el fin de la crisis en el país. "Hoy te doy una orden: no dispares al pueblo de Venezuela, a los que de manera clara, constitucional han salido a defender a tu familia, a tu pueblo, a tu trabajo, a tu sustento. Hoy, soldado de Venezuela, te doy una orden: no reprimas manifestaciones pacíficas", dijo Guaidó tras ir a misa en la iglesia de San José en Chacao, en el este de Caracas.

Estados Unidos, Colombia y Brasil han reconocido a Guaidó como presidente de Venezuela. Mientras que Europa ha dado un ultimátum a Maduro para que convoque elecciones en un plazo de ocho días o, de lo contrario, reconocerán a Guaidó como presidente. Pedro Sánchez insiste en que este punto es esencial.