El desgarrador mensaje de los padres de la desaparecida Madeleine McCann en el día que cumpliría 21 años

El pasado domingo 12 de mayo, Madeleine McCann cumpliría 21 años. Con motivo de esta fecha, los padres de la joven desaparecida han compartido a través de las redes sociales un desgarrador mensaje en la página oficial de la campaña 'Find Maddie'. Con una fotografía de la joven y un pequeño texto, felicitan a su hija.

"Feliz cumpleaños número 21, Madeleine", se puede leer en la publicación, en la que sus seres queridos, además, aseguran que no han perdido la esperanza de encontrarla: "Sigue desaparecida. La seguimos echando de menos. La seguimos buscando".

Hace 17 años que Madeleine despareció. Estaba a punto de cumplir 4 años cuando se la perdió la pista. Fue el pasado 3 de mayo de 2007 en el Algarve portugués. Sus padres se fueron a cenar a un restaurante que se encontraba a pocos metros del complejo en el que se hospedaban. Dejaron a la niña durmiendo sola en el apartamento mientras ellos compartían con amigos una cena en el 'Ocean Club' de Praia da Luz.

Acordaron que cada 20 minutos irían a revistar que estuviera bien, pero cuando dieron las 22:00 de la noche, la madre descubrió que su hija ya no estaba en la cama. Desde aquel momento, no han dejado de circular las hipótesis sobre su desaparición. La primera conspiración se basaba en la sospecha de que los padres habían sido responsables.

Pero, después, se optó por la teoría de que fuera un posible acto criminal cometido por un desconocido. Desde entonces, todas las miradas siempre han estado puestas en Christian Brueckner, un violador alemán acusado de secuestrar a niños en el sur de Portugal en aquellos años.

Un expatriado británico, Ken Ralphs, compartió hace unos meses al diario 'Daily Mail' que Christian Brueckner trabajaba en el bar al que acudieron los padres de Madeleine el día que desapareció. No especifica si aquella noche estaba trabajando allí, defendía la hipótesis de que este, junto con otro amigo suyo, querían secuestrar en 2007 a un niño para luego venderlo a una pareja que no podía tener hijos.

90% de la investigación concluida

En estos momentos, parece que el 90% de la investigación ya ha concluido. La policía alemana se encuentra actualmente investigando el interior de una furgoneta que se encontraba estacionada en 'la guarida' de Christian Brueckner.

La BKA (Policía Federal Alemana) está examinando el vehículo con el objetivo de encontrar ADN o pistas cruciales que arrojen aún más luz al caso. Se sabe que Brueckner alquiló esta furgoneta gracias a una solicitud que ahora es pública. Un empleado de un taller mecánico limpió el vehículo y lo reparó, pero aseguró a 'The Sun' que "no se le habría borrado todo el ADN". "Aún podría haber pelos y otros rastros de cualquiera que estuviera dentro", aseguró. También se ha indicado que, "por cuestiones de protección de datos", no se pueden dar fechas exactas ni más destalles.

