Zelenski refuerza la alianza europea en medio de las tensiones con Estados Unidos

La gira europea del presidente ucraniano, VolodímirZelenski, ha alcanzado su punto más crítico en un momento de máxima tensión diplomática con Estados Unidos, una gira europea crucial para reforzar los lazos con sus aliados y redefinir la estrategia colectiva ante la guerra con Rusia.

Este lunes, Zelenski se ha reunido en Londres con el primer ministro británico KeirStarmer, el presidente francés Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz, en un encuentro que buscaba coordinar la postura europea frente al conflicto, y evaluar la propuesta de paz presentada por Washington para poner fin a la guerra con Rusia. Después, el presidente ucraniano se ha desplazado a Bruselas, donde se ha reunido con el Secretario de la OTAN, la presidenta de la Comisión Europea y el presidente del Consejo Europeo.

Una visita que llega en un momento de tensión con Estados Unidos, después de que Donald Trump confesara delante de los medios de comunicación en la alfombra roja de los premios Kennedy Center Honors, que se "sentía decepcionado" con Zelenski, porque el mandatario ucraniano todavía no se había leído la "propuesta de paz" elaborada por Washington, para intentar poner fin a la guerra con Rusia. El presidente estadounidense afirmó que esperaba una mayor rapidez por parte del Gobierno ucraniano.

"Europa no va a aceptar la injerencia americana"

Después de que Estado Unidos publicara su nueva estrategia de seguridad, en la que critica duramente la política migratoria de los países de la Unión Europea, este lunes, el Presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha respondido de manera contundente: "Europa no va a aceptar la injerencia americana en la vida política comunitaria, en referencia a esos apoyos explícitos de Donald Trump, hacia los partidos euroescépticos de extrema derecha".

Mientras tanto, Zelenski se encuentra en Bruselas redactando con los líderes europeos, un nuevo borrador del plan de paz, que este martes será enviado a Estados Unidos, con el objetivo de evitar ceder a presiones que podrían implicar concesiones territoriales que Rusia todavía no ha ganado.

El viaje de Zelenski subraya la importancia de la coordinación europea y el desafío de equilibrar las relaciones transatlánticas en un momento decisivo para la seguridad del continente y la integridad de Ucrania.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 2' en Atresplayer.