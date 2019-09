Esta semana la Marina de Estados Unidos ha confirmado por primera vez que los ovnis existen, dando por reales tres vídeos en los que aparecen "fenómenos aéreos inexplicables". Estas imágenes fueron captadas por unos pilotos de la Marina estadounidense.

Según señala el informe del Pentágono, los ovnis consiguieron realizar movimientos que ningún otro aparato conocido es capaz de hacer. Los objetos voladores aparecieron a más de 24.000 metros de altura y, al poco, descendieron de manera repentina.

Cuando estos vídeos salieron a la luz, en diciembre de 2017, fueron desclasificados. Sin embargo ahora Joseph Gradisher, portavoz oficial del Jefe Adjunto de Operaciones Navales, ha asegurado que son auténticos: la primera confirmación oficial por parte del ejército.

Joseph Gradisher aclara aun así que esto no significa que los extraterrestres existan, o que la Marina estadounidense sugiera que eso es lo que son. Solo significa que los fenómenos aéreos no identificados (UAP) son objetos que no se pueden identificar.