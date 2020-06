Los datos sobre Donald Trump que desvela el libro de un asesor de seguridad nacional que el presidente ha intentado censurar

Un juez ha autorizado el mitin de Donald Trump mientras otro rechaza que se secuestre un libro muy crítico con el presidente. Lo ha escrito John Bolton, un antiguo asesor de seguridad nacional que, según la Casa Blanca, desvela contenidos confidenciales.

Ya se saben algunas cosas que se han desvelado esta semana de todo lo que ha ocurrido en 'La habitación donde sucedió', el título de este libro que desvela cosas como que lo que más le preocupa al presidente estadounidense es volver a ganar las elecciones y que llegó a rogar a Xi Jinping "que se asegurara de su victoria". También le mostró su apoyo en un asunto muy delicado, la represión de minorías chinas.

Según el libro, Trump cree que "construir campos de concentración es lo correcto".

Bolton estuvo en reuniones del más alto nivel y ahí descubrió que Trump "no sabía que Reino Unido era una potencia nuclear y llegó a preguntarle si Finlandia es parte de Rusia".

El libro hace, por tanto, un retrato de un líder que desconoce la realidad internacional y que llegó a decir que "sería genial invadir Venezuela".

La obra llega el martes a las librerías porque al juez no le parece que suponga un problema de seguridad nacional. "Aunque la conducta unilateral de Bolton genera graves preocupaciones sobre seguridad nacional, el Gobierno no ha establecido que una orden restrictiva es un remedio apropiado", indicó el juez Royce C. Lamberth. Lamberth remarcó que "por razones que difícilmente necesitan ser mencionadas, la Corte no ordenará un incautación y destrucción nacional de unas memorias políticas".