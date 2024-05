Llama a emergencias en plena "crisis" y la Policía lo mata a tiros: "Mataron a mi hijo en minutos"

Los agentes "mataron a mi hijo en minutos", dijo Notan Eva Costa, residente en Qeens (Estados Unidos), según recoge 'CNN'. Todo ocurrió cuando su hijo de 19 años llamó al 911, el teléfono de emergencias, en mitad de una "crisis".

La Policía se personó en el lugar y asesinaron a tiros al joven, pese a la súplica de los padres del chico, que pidieron que no le disparasen: "Por favor, no disparen”, rogó Notan Eva Costa a los dos agentes de Policía de la ciudad de Nueva York (NYPD) que entraron a su casa después de que su hijo adolescente llamara al 911.

La madre de Win Rozario, el chico de 19 años asesinado a tiros por los agentes, lo describió como un adolescente "tranquilo y educado" que quería ingresar en el Ejército "porque quería hacer algo por este país". "Traté de proteger a mi hijo. Le rogué a la Policía que no disparara, pero aun así lo mataron", añade.

Uno de los policías disparó al menos en cuatro ocasiones a Win Rozario, de 19 años, a los pocos minutos de que la Policía entrara en la casa. Al parecer, según recoge CNN, el chico tenía una enfermedad mental y estaba en una crisis cuando llamó a emergencias. "Está teniendo un episodio", dijo su hermano menor, Utsho.

Cuando los agentes entraron a la vivienda familiar, Rozario estaba en la cocina, donde cogió unas tijeras de cocina, que su madre intentó quitarle de la mano. Eso provocó que uno de los agentes sacara el arma.

"No disparen", dijo a los agentes. La madre y el hermano de Rozario vieron como Win estaba de pie sujetando las tijeras a unos metros de distancia de los agentes, cuando uno de los policías comenzó a dispararle.

El abogado de la familia cree que no existía ningún peligro "hasta que esos agentes llegaron con sus armas". Un ex agente de Policía de Nueva York, Michael Alcazar, recoge que los agentes podían haber evitado el desenlace fatal usando otro tipo de armas no letales.

Este joven no es el primer neoyorquino que muere a manos de la Policía mientras atravesaba una crisis de salud mental. Community Access, una organización sin fines de lucro que apoya a personas con problemas de salud mental en Nueva York, dice que al menos 26 neoyorquinos que experimentan crisis de salud mental fueron muertos a tiros por la Policía desde 2007.

El caso se encuentra bajo investigación y se analiza si los agentes hicieron un uso innecesario de las armas. En un comunicado de prensa, la Policía de Nueva York dijo que está "cooperando" con la investigación y que tratan de buscar "mejorar" la forma en que respondemos a las solicitudes de asistencia. La familia de Rozario, así como organizaciones locales, pidieron que los agentes sean despedidos y procesados.

