La lista de los jóvenes de la familia real británica que no están invitados a la coronación de Carlos III

Forman parte de la familia real desde que nacieron y siempre han asistido a las ceremonias reales más relevantes, pero algunos de los jóvenes Windsor no están invitados a la coronación de Carlos III. Los nietos de los primos de la reina Isabel, incluida lady Amelia Windsor -nombrada como el "miembro más bello de la familia real " por la revista 'Tatler'- y el ahijado del rey, lord Nicholas Windsor, no estarán en la Abadía de Westminster el próximo sábado.

"No pueden entender por qué no han sido invitados cuando fueron invitados a cualquier otro evento estatal"

Amigos cercanos a la familia real afirman que algunos de ellos están 'furiosos' por el desaire. "No pueden entender por qué no han sido invitados cuando fueron invitados a cualquier otro evento estatal", aseguran al 'Daily Mail'.

Zenouska Mowatt, nieta de la prima de la reina Isabel -la princesa Alexandra-, confirma que es una de las no invitadas. "No voy a ir a la coronación, pero tengo muchas ganas de verla (en la televisión)", reconoce al periódico británico.

Zenouska asegura que su madre, Marina Mowatt -de 56 años y que se hizo conocida como la 'rebelde real' en los años ochenta cuando quedó embarazada fuera del matrimonio-, sí que está invitada junto su abuela. Aunque insiste en que no guarda rencor por no haber sido invitada. "Va a ser fantástico y todo el mundo está muy emocionado", dice ella.

La lista de los "no invitados"

Tampoco han sido invitados la mayoría de los 24 duques no reales de Gran Bretaña ni los rangos inferiores de la nobleza. El duque de Rutland fue uno de los muchos que quedaron consternados y desconcertados al respecto. "No me han preguntado", asegura al 'Daily Mail' al tiempo que reconoce que "realmente no entiende" por qué.

"Han sido familias como la mía las que han apoyado a la familia real durante más de 1000 años", insiste el duque de Rutland.

En su lista de invitados, Carlos III ha marcado distancias con la ceremonia que convirtió en reina a su madre, Isabel II. Ha reducido la lista en más de la mitad: de los 8000 invitados de Isabel II a los 2000 de Carlos III.

Es por eso que habrá grandes ausencias. No veremos en la coronación a Meghan Markle, la nuera del rey, esposa de su hijo menor, ni a sus dos nietos Archie y Lilibet, que se quedarán con su madre en Estados Unidos. El príncipe Harry, que sí estará en la Abadía, abandonará Reino Unido nada más acabar la ceremonia para asistir al cumpleaños de su hijo Archie.

Tampoco veremos a Joe Biden, presidente de Estados Unidos, que estará representado por su mujer, Jill Biden. Otra ausencia familiar de los Windsor será la de Sarah Ferguson, ex mujer del polémico príncipe Andrés, hermano de Carlos III. Y entre las herederas europeas faltará Leonor, que no puede acudir porque está en época de exámenes.

Quién sí estará entre las invitadas es la mujer de Zelenski, el presidente de Ucrania. Zelenska ya ha llegado a Downing Street, donde ha sido recibida por la primera dama británica. Buckingham ha confirmado que 203 países estarán representados en la coronación.