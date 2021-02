Una líder del asalto al Capitolio asegura que obedecía órdenes de Donald Trump

Ya ha pasado más de un mes de uno de los acontecimientos más importantes e inesperado de los últimos años en Estados Unidos y en el mundo entero, el asalto al Capitolio americano el 6 de enero de 2021. Tiempo después ya se van conociendo más detalles sobre lo que sucedó ese día.

Una líder de Oath Keepers, líder del grupo paramilitar, planeó y participó junto a otros en el asalto al Capitolio de EEUU y creía que obedecía instrucciones de Donald Trump, según se informa en unos documentos del Departamento de Justicia difundidos por medios locales estadounidenses. "A medida que se acercaba la inauguración, Jessica Watkins indicó que estaba esperando instrucciones del presidente Trump", apunta un documento citado por CNN.

Oath Keepers es "uno de los grupos radicales antigubernamentales más grandes de Estados Unidos en la actualidad", formado por "decenas de miles de funcionarios policiales y veteranos militares", asegura la organización Southern Poverty Law Center.

"Si Trump me pide que vaya, lo haré"

Al parecer, Watkins "percibió su señal deseada a finales de diciembre". "Su preocupación por actuar sin su respaldo quedó patente en un texto del 9 de noviembre de 2020 en el que afirmaba: 'Me preocupa que esto sea una elaborada trampa. A menos que el propio presidente nos active, no es legítimo. El presidente de Estados Unidos también tiene derecho a activar unidades. Si Trump me pide que vaya, lo haré. Si no, no puedo confiar en él", afirma el documento sobre las palabras de Watkins.

La idea de los fiscales del Departamento de Justicia es mantener a Watkins en prisión hasta un nuevo juicio, la mujer es acusada de conspiración y otros cargos relacionados con el asalto violento contra el Capitolio. En el asalto fallecieron 5 personas, entre las que se incluye un policía.