Líbano no descarta que la explosión de Beirut se deba a "una interferencia externa con un cohete o una bomba"

El presidente de Líbano asevera que la investigación de la explosión en un almacén del puerto de Beirut está analizando si fue causada por una negligencia, un accidente o una posible interferencia externa, según apuntan medios locales este viernes.

"La causa aún no ha sido determinada. Existe la posibilidad de interferencia externa a través de un cohete o bomba u otro acto", dice el presidente Michel Aoun en comentarios difundidos por medios locales y confirmados por su oficina.

Michel Aoun asegura que la investigación sobre la explosión del martes en un almacén con material altamente explosivo se está llevando a cabo en tres niveles: "Primero, cómo entró y se almacenó el material explosivo; segundo, si la explosión fue el resultado de negligencia o un accidente; y tercero, la posibilidad de que hubo interferencia externa".

Trump ya habló de "ataque"

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ya afirmó hace dos días en un primer momento que las explosiones registradas en el puerto de la capital de Líbano, Beirut, "parecen ser un terrible ataque", a pesar de que las autoridades libanesas no confirmaron oficialmente la causa del incidente.

"Parece que lo fue a raíz de la explosión", sostuvo Trump en rueda de prensa tras ser preguntado sobre si consideraba que las explosiones no han sido un accidente. "Me he reunido con algunos de nuestros mejores generales y parecen creer que esto no ha sido un tipo de explosión de una fábrica", agregó.

"Esto fue, parece ser que fue, según ellos, que saben más que yo, pero parece que piensan que fue un ataque. Que fue una bomba de algún tipo", manifestó el presidente Trump.