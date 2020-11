Las diferencias entre la Navidad en España y el resto de países europeos por el coronavirus

Cuando queda menos de un mes para Nochebuena, el Gobierno de España ya planifica cómo serán este año del coronavirus esas fiestas.

Las medidas más importantes para esta Navidad son estas:

- Las reuniones, incluidas las cenas y las comidas navideñas, estarán limitadas a un máximo de seis personas, siempre que no sean convivientes.

- Se mantendrá el actual toque de queda también en Nochebuena y Nochevieja, aunque esos días será a partir de la una de la madrugada.

- Se recomienda evitar desplazamientos entre comunidades autónomas.

Pero...¿cómo están planificando la Navidad del coronavirus los principales países europeos?

Reino Unido

El gobierno de Boris Johnson estudia burbujas de máximo tres hogares para juntarse en las celebraciones. No habrá restricciones para viajar entre el 23 y el 27 de diciembre.

Alemania

No habrá mercadillos y en casa el máximo de personas que podrán reunirse serán 10. aunque quedan excluidos de ese cálculo los menores de 14 años. Luego, se recomienda aislamiento.

Francia

En los próximos días reabrirán los comercios no esenciales aunque se prevé que las compras se hagan más que nunca por internet. Las autoridades quieren facilitar el desplazamiento, y si se logra tener un máximo de 5000 contagios al día. No obstante, Emmanuel Macron ha anunciado que mantendrá el cierre de la hostelería durante las fiestas navideñas. No contempla que los restaurantes vuelvan a abrir hasta el 20 de enero.

Estas medidas son especialmente importantes cuando el centro de control de enfermedades ha alertado de los riesgos de flexibilizar las restricciones. Si después del puente de diciembre levantaran las restricciones por coronavirus, los contagios por coronavirus se dispararán en la semana de Navidad 2020. Y si se quitan antes de Nochebuena, estaremos ante una tercera ola después del Año Nuevo.