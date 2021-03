La compañía del Even Given prevé desencallar el barco en el Canal de Suez este domingo

El Ever Given bloquea el Canal de Suez desde que quedó encallado y atravesado. Es una tarea compleja que se prevé estar finalizada este domingo por parte de la compañía, pero los expertos no son tan optimistas.

El presidente de Shoei Kisen, Yukito Higaki, ha indicado que su objetivo es "reflotar el barco mañana por la tarde". Mide casi medio kilómetro de largo y tiene una altura de 73 metros. Es tan grande que ocuparía la Plaza Mayor de Madrid.

87% de la arena retirada

El 87% de la arena se ha retirado. Pero para que el barco navegue y se consiga mover es necesario remover y aplanar lo equivalente a ocho piscinas olímpicas de arena. Esta arena es la que ha permitido que el barco se rajase y evitar una catástrofe ecológica al quedarse encallado.

Detrás del barco hay cientos de barcos atascados a la espera de que se solucione el conflicto. Otros han optado por cambiar de ruta y bordear África porque creen que llevará días a pesar de aumentar el coste de producción y transporte.

Se indica que podría ser necesario descargar el barco para poder moverlo una vez la arena haya sido retirada. Es una operación delicada, pues los contenedores pesan y podrían desestabilizar el buque. La compañía espera en que no sea necesario y confía en que la marea alta les beneficie.

Los europeos, los más perjudicados

Los europeos son los más perjudicados de la situación del Even Given en el Canal de Suez. El 90% de la mercancía tiene como origen o destino Europa. Y rodear África no es la mejor opción debido a que es necesario dos semanas adicionales.

Es una ruta con un mayor gasto. Sobre todo para la compañía, ya que tendrán que indemnizar al Canal de Suez y a los barcos que han quedado anclados hasta que se solucione el problema.