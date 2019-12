El 'impeachment' contra Donald Trump, a un paso de recibir luz verde

Más información Nancy Pelosi anuncia el 'impeachment' contra Donald Trump

Cientos de personas han salido a la calle este pasado martes por la noche, en Nueva York, para respaldar el 'impeachment' contra el presidente estadounidense, Donald Trump. La manifestación forma parte de una serie de más de 600 protestas organizadas por todo EE.UU bajo el lema "Nobody is Above the Law" (Nadie está por encima de la ley) con los que se pretende presionar a los miembros del Congreso del país para que voten a favor de la salida de Trump.

El Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se enfrenta hoy al primer paso del 'impeachment': la Cámara de Representantes someterá a votación el pliego de cargos contra Trump y para que salga adelante debe haber la mitad mas uno de votos a favor de los 435 representantes de la Cámara. De ahí, el 'impeachment' pasaría al Senado, donde Trump sería sometido a un juicio político. Para que sea revocado del cargo, dos tercios del Senado (67 de 100) deben votar a favor, una cámara que cuenta con mayoría republicana.

La Comisión de Normas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha fijado en seis horas la duración del debate que tendrá lugar en el pleno, que comenzará a las 09:00 hora local (15:00 hora peninsular) donde se someterá a votación el pliegue de cargos aprobado por la Comisión Judicial para decidir si Donald Trump es sometido a un juicio político en el Senado por sus presiones a Ucrania para investigar al hijo del exvicepresidente estadounidense Joe Biden.

Solo tres presidentes estadounidenses han sido sometidos a un 'impeachment' y ninguno de ellos ha sido cesado: Andrew Johnson, que ganó el juicio político; Richard Nixon, que dimitió antes de ser cesado por el 'Watergate'; y Bill Clinton, que salió igualmente victorioso de sus mentiras en el caso Lewinski.