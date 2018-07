El 'Ken humano' anuncia que no se someterá a más operaciones

Rodrigo Alves, un adicto a la cirugía plástica, ha anunciado que no se someterá a más operaciones. Tras su última operación de nariz, el 'Ken humano' no volverá a entrar en un quirófano aunque asegura que no abandonará sus tratamientos de belleza y que seguirá utilizando procedimientos no invasivos.

Alves cuenta que ha sido advertido por los médicos de los riesgos que supone someter a tantas cirugías estéticas, 43 exactamente. Todas estas intervenciones han supuesto para el 'Ken' un gasto de más de 400.000 euros, por lo que ha decidido asegurar su cuerpo.

El 'Ken humano' | Instagram

El 'Ken human' cuenta en una entrevista recogida por el diario Mirror que ha tomado esta decisión tras verse un pequeño hoyo en la nariz provocado por una necrosis. Tras este contratiempo podría haber perdido la nariz en su totalidad y provocar una infección que se le extendiera por el resto de la cara. Afortunadamente todo acabó en un susto que le ha ayudado a recapacitar sobre las operaciones.

"He decidido hacer la mayor parte de los tratamientos que no impliquen cirugía, y sólo me sometería a otra cirugía si fuese por razones médicas de emergencia, como en el caso de la nariz", apunta Rodrigo Alves.