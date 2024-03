Kate Middleton ha sido vista en público "feliz, relajada y saludable" junto a su marido Guillermo

La princesa de Gales ha sido vista en público este fin de semana "feliz, relajada y saludable" junto a su marido Guillermo, según ha informado este lunes el tabloide británico 'The Sun'.

El diario sensacionalista indica que Kate acudió el sábado con su marido a su "tienda favorita en una granja", situada cerca de su domicilio en 'Adelaide Cottage', a unos 40 kilómetros de Londres. Aunque no se han publicado imágenes de esta salida.

Un testigo citado por el tabloide asegura que "Kate estaba de compras con Guillermo y parecía feliz y tenía buen aspecto". "Los niños no estaban con ellos pero es una buena señal de que está lo suficientemente bien para salir de tiendas", señaló el mismo testigo. Según esta información, la pareja pasó también la mañana del domingo viendo a sus hijos, Carlota, Jorge y Luis, participando en diversos deportes.

Kate Middleton ha estado apartada de la vida pública desde que se sometió a una "operación abdominal" planificada de la que se desconocen los detalles el pasado 16 de enero en Windsor, en las afueras de Londres.

El diario baraja que la princesa podría incluso estar planeando su regreso a los compromisos públicos para el 31 de marzo, Domingo de Pascua, cuando tradicionalmente la familia real británica camina hacia la iglesia a asistir a un servicio religioso. Aunque, por su parte, el palacio de Kensington ha indicado que la vuelta de Kate a los actos oficiales no se prevé hasta, al menos, después de la Semana Santa.

Continúa el misterio

El foco mediático continúa puesto sobre Kensington. Tanto Kate como Guillermo están siendo analizados por cómo gestionaron la difusión de una fotografía de la princesa y sus tres hijos que después ella confesó que había retocado. En un momento en que la princesa no se deja ver en público, y ante el misterio que rodea su estado de salud, hay una gran expectación pública y se está dudando de la credibilidad de la monarquía y de sus mensajes públicos.

Las teorías sobre la ausencia de Kate Middleton en la vida pública son muchas. Se comenzó diciendo que podría estar secuestrada o en coma, y algunos aseguraban incluso que la Casa Real podría estar tapando su fallecimiento. Pero ahora las hipótesis sobre su desaparición empiezan a asociarse con problemas matrimoniales.

No se tiene noticias de ella desde el día de Navidad, cuando acudió a misa junto a su familia. Desde ahí pasan 23 días hasta la publicación del comunicado en el que se anuncia que había sido operada de una cirugía abdominal y que no volvería a sus obligaciones públicas hasta después de Semana Santa. Desde entonces, los rumores no han hecho más que crecer.

De momento, se mantiene el silencio absoluto de la Casa Real británica. Ya informaron de que la recuperación de Kate tras la operación sería larga. Sin embargo, la falta de información y la imagen retocada han provocado numerosas dudas.

