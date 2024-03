Las teorías en redes sobre la desaparición de Kate Middleton: secuestrada, en coma o huyendo de una amante

El foco de toda la prensa británica e internacional sigue puesto sobre Kate Middleton. Aumenta la preocupación sobre el estado de salud de la princesa de Gales y tampoco dejan de crecer las incógnitas por el hermetismo de la Casa Real de Inglaterra.

Las especulaciones se han disparado después de la publicación el pasado domingo de la famosa foto manipulada digitalmente, que ya ha sido retirada. Supuestamente, Kate Middleton habría sido la que se habría encargado personalmente de esos retoques.

No se tiene noticias de ella desde el día de Navidad, cuando acudió a misa junto a su familia. Desde ahí pasan 23 días hasta la publicación del comunicado en el que se anuncia que había sido operada de una cirugía abdominal y que no volvería a sus obligaciones públicas hasta después de Semana Santa. Desde entonces, los rumores no han hecho más que crecer.

Los medios y periodistas que cubren las informaciones de la Casa Real respetan las versiones oficiales y el mutismo es total. Son las redes sociales a través de las cuales se siembra confusión. Entre el silencio sobre la operación de Kate y las chapuzas fotográficas, las bromas y bulos disparatados han pasado a algo más.

¿Problemas matrimoniales?

A falta de explicaciones, especulaciones. Las teorías sobre la ausencia de Kate Middleton en la vida pública empezaron siendo bastante poco creíbles. Se comenzó diciendo que podría estar secuestrada o en coma, y algunos aseguraban incluso que la Casa Real podría estar tapando su fallecimiento.

Pero ahora, el misterio continúa y las hipótesis sobre su desaparición empiezan a asociarse con cuestiones un poco más realistas, que tienen que ver con problemas matrimoniales. Concretamente, problemas con nombre y apellido: Rose Hanbury.

Es una aristócrata, exmodelo y antigua amiga de la pareja que aparece cíclicamente como presunta amante del príncipe de Gales. No es la única, hay quinielas de nombres, pero Hanbury mereció incluso un desmentido oficial del abogado de Guillermo. Todo porque su supuesta historia de amor aparecía en este libro que versaba sobre el príncipe Harry.

De momento no se dispone de información oficial y se ha generado una corriente de empatía que pide dejar tranquila a la princesa, para que pueda recuperarse en paz.

