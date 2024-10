Juicio Giséle Pelicot | Habla por primera vez uno de los acusados: "No me considero un violador, en absoluto"

Es la primera vez que escuchamos el testimonio de uno de los 51 hombres acusado de haber violado a Giséle Pelicot. Lo hace ocultando su identidad pero asegura que no se avergüenza de nada de lo que ha hecho ni se reconoce como violador: "No me considero un violador, en absoluto".

Durante su narración de los hechos, asegura que todo comenzó con un anuncio: "Me encontré con un anuncio de una pareja que buscaba una tercera persona. Era un anuncio de una pareja que buscaba una tercera persona. Inmediatamente me interesé, pensé ¿por qué no? Al principio no me atreví, pero luego dije, ¿Por qué no?".

Al acudir al encuentro ve "a una mujer acostada de lado. Él me dice "adelante, es lo que está esperando esa zorra". Y añade no ser consciente, en ese momento, de que la mujer estaba inconsciente: "Él nunca me dijo nada, ni que ella estaba inconsciente, ni que estaba indecisa o que estaba drogada, nunca me dijo nada de eso. Si me hubiera dicho, 'yo drogué a mi mujer o le di pastillas para dormir', yo no hubiera ido, no estoy loco. Sinceramente, no estoy loco. Estoy casado, eso no es posible, yo siempre he respetado a las mujeres, nunca he pegado a una mujer ni he faltado el respeto a una mujer", pero en su relato no hay rastro de que Giséle Pelicot hablase ni de que diera su consentimiento.

Pelicot vuelve a declarar

Giséle Pelicot, fue drogada por su marido y violada por decenas de hombres en Francia, ha vuelto a declarar ante el juez. Ha llegado al tribunal entre aplausos, ante enormes muestras de apoyo y cariño.

No ha querido mirar a la cara del que fue su marido. Con mucho dolor ha asegurado que se siente destruida: "Soy una mujer completamente destruida y no sé cómo me voy a levantar. No sé si mi vida dará para entender todo lo que me ha ocurrido".

Durante su intervención como testigo, se ha dirigido a las mujeres para decirles que ella también tenía a un "hombre excepcional": "Estas madres, hermanas, mujeres, han contado que sus hermanos y maridos eran excepcionales. Yo también tenía un hombre excepcional, pero el perfil del violador puede estar en la familia, en los amigos". Giséle no acepta la disculpa de sus agresores: "Para mí son violadores y lo seguirán siendo".

Se reabre el debate

Convertida en un símbolo feminista el caso de Giséle Pelicot, ha reabierto el debate sobre el consentimiento y podría impulsar cambios en las leyes. En este sentido la diputada francesa Marie-Charlotte Garin asegura que "si ya hubiéramos modificado la definición de violación en el código penal francés, la defensa no podría dar los argumentos que está dando en el juicio ni decir que no sabían que era falta de consentimiento.

